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’ye tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 15:27
Suriye’ye tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı
Suriye’ye tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 19’uncu gününde ’ten ’ye tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınırları korumak amacıyla 'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik olarak düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nın 19'uncu gününde de askeri hareketlilik devam ediyor. 'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde bulunan askeri birlikte konuşlu 4 tank, 3 zırhlı askeri araç ve 5 askeri personel taşıyan kamyon, konvoy halinde Soylu'dan çıkarak Türkyurdu sınırından 'ye sevk edildi.