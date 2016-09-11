Fırat Kalkanı Harekatı’nın 19’uncu gününde Gaziantep’ten Suriye’ye tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınırları korumak amacıyla Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik olarak düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nın 19'uncu gününde de askeri hareketlilik devam ediyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde bulunan askeri birlikte konuşlu 4 tank, 3 zırhlı askeri araç ve 5 askeri personel taşıyan kamyon, konvoy halinde Soylu'dan çıkarak Türkyurdu sınırından Suriye'ye sevk edildi.

