FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'ABİ' katakullisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün MİT ve bürokrasi imamı Hazim Sesli, Hakan Şükür’ün arazi için Uşak’a gelmesinden rahatsız olmuş ve Şükür'ü taklaya getirmiş

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün MİT ve bürokrasi imamı olduğu öne sürülen işadamı Hazim Sesli'nin, Fetullahçı Hakan Şükür'ün ortak olduğu enerji şirketine Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nden verilmesi planlanan bedelsiz devlet arazisini kendi şirketlerine tahsis ettirdiği ortaya çıktı. FETÖ'nün iç çekişmesine ilişkin ayrıntılar savcılık ifadelerinde ortaya çıktı

FETÖ ABİSİNDEN FETÖ FORVETİNE OYUN

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ iddianamesine ilginç bir tanık ifadesi girdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Y.Ç., Uşak polisine verdiği tanık ifadesinde, "Ünlü futbolcu Hakan Şükür, 2010'da 3 ortakla kurduğu HBA isimli enerji şirketi için Uşak'a arazi bakmaya geldi.

Devletten teşvik amaçlı arazi almak için Hazim Sesli ile irtibata geçti" dedi. Y.Ç., "Hazim Sesli, Hakan Şükür'ün arazi için Uşak'a gelmesinden rahatsız oldu. 'Niye bu firmayı buraya getiriyoruz, bu işi kendimiz yaparız' diyerek o dönem HER ve HERA isimli enerji şirketi kurdu. Daha sonra devletin teşvik amacıyla bedelsiz olarak verdiği araziler bu şirketlere tahsis edildi" diye konuştu.

HT