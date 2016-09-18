4 bin 963 darbeciye tutuklama

Ankara’da, 15 Temmuz’dan bu yana 4 bin 963 kişi FETÖ’den tutuklandı. 73 üst düzey sivil FETÖ imamı yakalandı. 704 itirafçı da doğru bilgilerle soruşturmanın derinleşmesini sağladı

Darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltı ve tutuklamalar sürüyor. Başkent Ankara'da 15 Temmuz'dan bu yana 4 bin 963 darbeci tutuklanırken FETÖ'nün 73 üst düzey imamı da yakalandı. İtirafçılardan 704 kişi ise verdikleri bilgilerle, soruşturmada polisin elini kolaylaştırdı.

GÖZALTILARIN YARISI ASKER

"Anayasal Düzeni Yıkmaya Teşebbüs" ve "Askeri Darbe Girişimi" ile ilgili olarak FETÖ üyelerine yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 6 bin 479 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bunların 3 bin 436'sı askeri personel, 301'i emniyet personeli, 636'sı hâkim ve savcı, 15'i merkez valisi, vali yardımcısı ve kaymakam, bin 82'si kamu görevlisi, 3'ü büyükelçi, bin 6'sı ise değişik meslek gruplarından. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 4 bin 963'ü tutuklandı. 420 kişi serbest kalırken 969 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. 127 kişinin ise hâlâ gözaltı işlemleri sürüyor.

POLİS İMAMLARI ÖĞRETMEN...

Soruşturma kapsamında, ordu, polis, hâkim ve savcı, mülki idari amir ve kamu kurumlarından sorumlu oldukları tespit edilen FETÖ'nün sivil imamları da tespit edildi. FETÖ'nün il imamlarının üstünde bir mertebede olan bu imamların kripto kişilerle özel ilgilendikleri belirlendi. Bu kapsamda 73 FETÖ imamı tutuklandı. Polis imamlarının çoğunun öğretmenlerden, ordu imamlarının ise akademisyenlerden oluştuğu belirlendi.

MAHKÛMLAR İTİRAFÇI OLDU

Emniyet sorgusunda FETÖ'nün faaliyetlerini anlatmayan mahkûmların cezaevine dilekçe vererek itirafçı olmak istedikleri öğrenildi. Ankara polisi cezaevinden emniyete getirilen 38 kişinin ifadesini tekrar aldı. Bu itiraflar emniyetin FETÖ soruşturmasını derinleştirdi. Ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında emniyete ihbar ve bilgi yağdı. İtirafçı olan 704 kişinin FETÖ ile ilgili verdikleri bilgilerin doğru çıktığı tespit edildi.

İSTANBUL'DA 3 BİN 79 TUTUKLAMA...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ise 5 bin 279 kişi gözaltına alınırken 3 bin 79 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanların 3 bin 17'si askeri personel, 93'ü emniyet personeli, 432'si hâkim-savcı, 13'ü merkez valisi, vali yardımcısı ve kaymakam, 692'si kamu görevlisi, 147'si akademisyen, 80'i gazeteci, 86'sı iş adamı, 719'u ise değişik meslek gruplarından oluştu. 5 bin 279 kişiden 3 bin 79'u tutuklanırken, bin 74 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 691 kişi serbest bırakıldı. 435 kişinin ise gözaltı işlemleri sürüyor.

TABİP ALBAYA TATİLDE GÖZALTI

Marmaris 'te 2 çocuğu ve eşiyle tatil yapan havacı tabip albay, jandarma tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İzmir Askeri Hastanesi'nde tabip olarak görev yapan 44 yaşındaki Albay H.G. eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Aksaz Deniz Üssü'ne tatile geldi. Buradan gezi amaçlı şahsi aracıyla Hisarönü istikametine giden albay, jandarma kontrol noktasında denetim yapan ekipler tarafından durduruldu. Burada GBT denilen genel bilgi tarama sisteminde hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunduğu ortaya çıkan albay gözaltına alındı. Tabip albay, Ankara TEM büroya sevk edildi.