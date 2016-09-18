‘Peygamber listeyi görecek’ diyerek himmet topladılar

Malatya’da itirafçı olan FETÖ üyesi: Himmet toplantılarında, ‘Yardım listesini ahirette Peygamber görecek’ diyerek para istiyorlardı. Gelenler de üzerinde ne varsa bırakıyordu

Malatya'daki FETÖ davasında yargılanan 33 sanıktan, itirafçı Mehmet Tanrıverdi'nin ifadesi, örgütün insanları nasıl kandırdığını bir kez daha ortaya koydu. İl ve bölge imamlarının her ay himmet toplantısı yaptığını anlatan Tanrıverdi şu bilgileri paylaştı:

SODES 'TEN 10 MİLYON TL

"İlk katıldığım ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu toplantıda, İstanbul'dan gelen Ali Rıza T., himmet listesinde herkesin isminin olmasını, bu listeyi ahirette Peygamber Efendimiz'in kontrol edeceğini, o gün geldiğinde listede ismi bulunmayanların pişman olacaklarını söyledi. Fetullah Gülen'in ağlarken, namaz kılarken ve kitap okurken fotoğraflarından oluşturulan duygusal bir slayt gösterimi de yapıldıktan sonra salonun çıkış kapısına bir masa kondu. Toplantıya katılanlar, Peygamberimizin kontrol edeceğine inandıkları listeye girebilmek için, ceplerinde ne varsa çıkarıp masaya koydu. Kadınlar ellerindeki yüzükleri ve üzerlerindeki diğer ziynet eşyalarını masanın üzerine bıraktı. Yanında parası olmayanlardan da boş senet aldılar." Emniyet imamlarının da, emniyet personelinden himmet, burs ve kurban parası toplayıp, il imamı aracılığıyla örgüte aktardığını, buna karşılık il imamının da örgüt üyesi polislerin tayinlerine yardım ettiğini anlatan Tanrıverdi, "İl imamı Eyyüp Doğan'ın girişimleriyle, Malatya'daki sosyal destek programlarından (SODES) örgüte 10 milyon TL aktarıldı. l 7-25 Aralık sürecinden sonra bazı illerde operasyonlar yapılınca Malatya'daki örgüte bağlı dershane, yurt, evlerindeki bilgisayarların hard diskleri değiştirildi. Çıkarılanlar imha edildi. Gülen'in kitapları toplatıldı" dedi.