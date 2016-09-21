ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 21:40 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 21:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler

Birleşmiş Milletler 71. Dönem Genel Kurul Toplantıları için 'ta bulunan Cumhurbaşkanı görüşmelerde bulunuyor.

ŞİNZO ABE KABULU

Birleşmiş Milletler 71. Dönem Genel Kurul Toplantıları için 'ta bulunan Cumhurbaşkanı , ikili görüşmeler kapsamında, Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

PAHOR İLE BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

DÜNYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KONUŞUYOR