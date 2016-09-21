Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Biden arasındaki görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı kabulü sona erdi.

BM Genel Kurul genel görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'ı konakladığı otelde kabul etti. Erdoğan'ın Biden ile basına kapalı görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmeye Türk tarafında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirliğioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank ve Genelkurmay Başkanlığından Tuğgeneral Levent Ergün katıldı.

ABD tarafında ise Biden'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Anthony Blinken, Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Enerji İşleri Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Avrupa İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktör Charles Kupchan, Avrupa ve Avrasya İşleri Özel Danışmanı Anna Makanju görüşmede yer aldı.