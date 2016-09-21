Hoşyar Zebari görevden alındı!

Irak meclisi hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi görevden aldı.

Irak parlamentosunda yapılan oylama sonucunda 77 oya karşılık 158 oyla Zebari'nin görevden alınması kararı çıktı. Zebari, hakkındaki yolsuzluk ve kötü yönetim iddiaları nedeniyle geçtiğimiz ay parlamentoda ifade vermiş, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Hoşyar Zebari, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi'nin üyesi. Zebari, 2003'te de Irak Dışişleri Bakanı olmuş, 2014'e kadar da bu görevi sürdürmüştü.

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