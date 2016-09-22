FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altan kardeşlerden Mehmet Altan tutuklanırken, Ahmet Altan ise serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları televizyon programında darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Prof. Dr. Mehmet Altan tutuklandı, ağabeyi gazeteci yazar Ahmet Altan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

MEHMET ALTAN'A ZOR PENSİLVANYA SORUSU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) medya oluşumuyla ilgili soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altan kardeşlerin mahkeme sorgusu sona erdi.

'ALTAN KARDEŞLER' SORUŞTURMASINDA SÜRPRİZ TANIK!

Nöbetçi hakimlik, Mehmet Altan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İŞTE MEHMET ALTAN’IN EVİNDEN ÇIKAN FETÖ DOLARI

Mahkeme, Ahmet Altan'ın ise "haftada bir gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.