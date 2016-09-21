'Altan kardeşler' soruşturmasında sürpriz tanık!

15 Temmuz'dan bir gün önce FETÖ kanalı Can Erzincan TV'de darbeyi çağrıştırıcı ifadeler kullandıkları gerekçesiyle FETÖ işbirlikçiliği ve FETÖ'ye yardım suçları kapsamında gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan hakkında yürütülen soruşturmada Balyoz eski Savcısı Hüseyin Kaplan'ın ifadesine başvuruldu.

14 Temmuz'da darbeyi çağrıştıran konuşmaları sebebiyle FETÖ işbirlikçiliği ve FETÖ'ye yardım suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan hakkında yürütülen soruşturmada sürpriz bir tanığın ifadesine başvuruldu.

SÜRPRİZ TANIK

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay, FETÖ soruşturması kapsamında bir süre öçnce tutuklanarak cezaevine gönderilen Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan'ın ifadesine başvurdu. Silivri Cezaevi'nden Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Hüseyin Kaplan, bir süre savcı Can Tuncay'a ifade verdi.

BALYOZ İTİRAFINDA BULUNMUŞTU!

Eski savcı Hüseyin Kaplan'a daha önce A Haber'e verdiği röportajda Balyoz davasıyla ile ilgili kullandığı ifadeler ilişikin sorular yöneltildiği öğrenildi. Kaplan A Haber'e Balyoz davası ile 15 Temmuz'da darbe gerçekleştiren askerlerin önünü açtıklarını yeni fark ettiklerini anlatarak şunları söylemişti: "Biz o zaman ne düşünüyorduk askeriyede 2048 yılına kadar gelecek kötü bir yapılanma var. Kötü niyetleri olabilir. İyi niyet düşüncemiz vardı. Bunun engellenmesi lazım diye düşündük. 2048 yılına kadar gelecek general amiral listesi vardı kendi adıma sevinmiştim ülkede darbelerin önü kesildi. Düşünün kesildi bitti ilk defa darbe teşebbüsüne ceza verdik kim bilebilirdi ki darbeye zemin hazırlamışız."

ALTAN KARDEŞLERE FETÖ GÖZALTISI

ALTAN KARDEŞLERE DARBE PR’INDAN GÖZALTI