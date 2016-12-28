El Bab'da son durum: Kritik bölge DEAŞ'tan ne zaman temizlenecek?

Fırat Kalkanı'nın en kritik noktası olan El Bab'dan DEAŞ'ın temizlenmesi için TSK destekli ÖSO birlikleri operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor. Operasyon için önemli bir nokta olan El Bab'ın DEAŞ'tan ne zaman temizleneceği ise en çok merak edilen konulardan biri. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle, sivillerin halen bölgede oluşu DEAŞ militanlarının bölgedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor olması gibi bir takım nedenlerden dolayı operasyon zorlu şartlar altından devam ederken bölgeden önemli bir haber geldi. ÖSO'nun Halep Tümeni Komutanı Taha Atraç, yine de birkaç güne kadar El Bab'ı alacaklarını söyledi.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türk askerleri ve ÖSO güçlerinin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab kentinde DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyon başarılı şekilde ilerliyor. Sputnik'e konuşan ÖSO'nun Halep Tümeni Komutanı Taha Atraç, yine de birkaç güne kadar El Bab'ı alacaklarını söyledi.

'SİVİLLER OLMASA ÇOKTAN ALMIŞTIK'

El Bab bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili ÖSO Halep Tümeni Komutanı Taha Atraç, kentte şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: Çatışmalarda DEAŞ'tan de bizden de kayıplar yaşandı. Ama DEAŞ daha ağır kayıplar veriyor. El Bab'ın kuzey tarafındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Türk topçuları ve ÖSO güçlerimiz DEAŞ'ı yoğun şekilde vuruyor. Türk savaş uçakları son 3 gündür yağmur ve sis nedeniyle DEAŞ mevzilerini çok vuramadı. Kentte sivil sayısı çok fazla. DEAŞ, sivillerin kentten ayrılmasına izin vermiyor. Çünkü onları canlı kalkan olarak kullanıyor. Sivillerin arasına karışıyor. Bu nedenle DEAŞ mevzilerini rahatça vuramıyoruz. Operasyonda çok hassas davranıyoruz. Amacımız sivillere zarar gelmemesi ve onları sağ kurtarmak. Siviller olmasaydı şimdi El Bab çoktan alınmıştı. İnşallah birkaç güne kadar alacağız.

El Bab bölgesinde çok sayıda ÖSO savaşçısının olduğunu ancak net bir rakam veremeyeceklerini aktaran ÖSO komutanı Atraç, şöyle devam etti: "1500'e yakın ÖSO savaşçısı var. Buraya gerektiğinde takviye de geliyor. Türk komandoları da zaten bizimle birlikte DEAŞ'a karşı savaşıyorlar.

3 KOLDAN BAŞLAYACAK

El Bab kentinin alınması için son hazırlıklar yapılırken, 3 koldan operasyon başlatılması planlanıyor. Kentin kuzeyi, doğusu ve batısından operasyon başlatılacak. Ayrıca güney tarafının da yolları kesilecek. Çünkü kentin güneyine Rakka'dan takviyeler geliyor.

KOMANDOLAR DA SEVK EDİLDİ

Fırat Kalkanı Operasyonunda 3 bin asker görev alırken, El Bab'ın alınması için Türkiye özel kuvvetlerini ve komandolarını da bölgeye sevk ediyor. Bugün de Bolu Komando Dağ tugayından askerler bölgeye gönderildi. 2012 yılının sonlarına doğru ÖSO, kenti Suriye ordusunun elinden almıştı. DEAŞ ise Kasım 2013'te kenti ÖSO'nun elinden aldı. Halep'e yakın olması ve PYD'nin birleştirmek istediği Afrin ile Kobani arasında bulunması nedeniyle El Bab, Türkiye için kritik bir öneme sahip. Suriye'de Rakka'dan sonra DEAŞ'ın elindeki en büyük yerleşim bölgesi olan El Bab, Türkiye sınırına 35 kilometre mesafede bulunuyor. El Bab'ın alınmasıyla Rakka'nın alınması da kolaylaşacağından DEAŞ, El Bab'ta büyük bir direniş gösteriyor.

SON DAKİKA HABERİ: TSK DESTEKLİ ÖSO BİRLİKLERİ EL BAB'I TEMİZLİYOR

SON DAKİKA: EL BAB'DA DEAŞ'TAN NASIL TEMİZLENECEK?