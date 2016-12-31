Başbakan Kilis'te - CANLI

Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.

Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, konuşuyor.

Burada yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de mutabakata varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve acıların bir daha yaşanmaması için cumhurbaşkanımız büyük çaba harcadı" dedi. Başbakan Yıldırım, "İnşallah bu ateşkesle yurdunuza dönme imkanınız olacak" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kapımız siz kardeşlerimize her zaman açık oldu ve daima açık olacak. Değerli kardeşlerim nasıl bir zulüm yaşadığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Şunu bilin ki zulm ile abad olunmaz. Zalimler eninde sonunda cezasını bulur. Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız, bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir. Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarmak için onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar. Hiçbir şey yapamadılar. Sizin çığlıklarınıza biz kulak verdik. Eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin, insanlığın gereği neyse onu yaptık. Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanları katleden tüm teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yapana hesap soracak tek ülke Türkiye'dir. Bu insanların çektiğini dünya ve insanlık görmüyor. Sevgili gençler çok çalışacağız, ülkemizi kalkındırmak için elele vereceğiz. Güzel günleri tekrar geri getireceğiz. Bugün dünyada göç büyük bir sorun. Dünyanın birçok yerinde huzursuzluk var."

AYRINTILAR GELİYOR...