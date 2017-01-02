Son dakika haberi: Reina saldırganının fotoğrafı ortaya çıktı!

Reina saldırısına ilişkin son dakika gelişmesi... Yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul, Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırgana ait ortaya çıkan o iki fotoğraf...

OLAYLA İLGİLİ 8 GÖZALTI VAR

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

8 KİŞİNİN İFADELERİ ALINIYOR

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

MOBESE VE GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: ORTAKÖY REİNA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI O ÖRGÜT ÜSTLENDİ!