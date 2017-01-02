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nın ardından son dakika haberi!

AA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 14:24 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 15:00
Reina katliamının ardından son dakika haberi!
Reina katliamının ardından son dakika haberi!

nın ardından son dakika gelişmesi... Yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırısıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

'deki saldırısına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

8 KİŞİNİN İFADELERİ ALINIYOR

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

MOBESE VE GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.

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