Son dakika: Ortaköy Reina'daki terör saldırısını o örgüt üstlendi!

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yapılan 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı hain terör saldırısını Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre DEAŞ üstlendi.

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği haberde; İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi denildi.

Ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen alçak saldırıda, 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı.

7 DAKİKADA VAHŞET!

Uzun namlulu silahla Ortaköy'deki eğlence mekânı Reina'ya giren terörist, yeni yılı kutlayanları taradı. 25'i yabancı 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 dakika süren saldırının ardından üstünü değiştiren terörist kaçtı.

MEKANI YAYLIM ATEŞİNE TUTTU

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya dün 01.15 sıralarında taksiyle gelen kimliği belirsiz, siyah giyimli, sırt çantalı ve bereli bir terörist, Kalaşnikof silahıyla katliam yaptı. Terörist ilk olarak kulübün önünde güvenlik tedbiri alan polis memuru Burak Yıldız'ı (21) şehit etti. Hızla kapıya yönelen yönelen terörist, kapıdaki güvenlik görevlisine ve sigaraya çıkan müşterilere ateş ederek içeri girdi. İddiaya göre terörist içeri girer girmez sis bombası attı ve 700'den fazla davetlinin olduğu mekânı yaylım ateşine tuttu. Bazı kişiler denize atlayıp kurtulmaya çalışırken, saldırgan kaçmaya çalışan yaralı haldeki insanları da katletti. 6 şarjör boşaltan (yaklaşık 180 adet mermi sıkan) terörist üzerindeki kıyafeti çıkarıp mekândan ayrıldı. Güvenlik güçlerine göre terörist saldırıyı 7 dakika içinde gerçekleştirdi. Saldırının ardından bölgeye 100'e yakın ambulans ile çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekât timleri sevk edildi. Polis hem karadan hem denizden bölgeyi abluka altına aldı.

SİLAHINI BIRAKTI

Terörist, saldırının gerçekleştiği dünyaca ünlü mekândaki ikinci katta olanlara ulaşamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tuvalette, masa altlarında ve diğer bölümlerde kalan insanları, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet polisleri dışarıya çıkardı. Olayın ilk sıcak dakikalarında polis, çevredeki çok sayıda kişiyi emniyete götürerek el swap'larını aldı. Sabah saatlerine kadar ekipler olay yeri incelemesini sürdürdü. Silah olay yerinde bulundu. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Taksinin şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bu taksi ile mekâna gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Saldırının ardından trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi yaklaşık 15 saat sonra yeniden açıldı. Saldırının gerçekleştiği Reina'ya itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı.

"TERÖRİSTLERİN ADIMLARI SİMETRİK DEĞİL"

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar olayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Beşiktaş Ortaköy'deki Reina'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti. Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, teröristin eğitimli bir saldırgan olduğunun anlaşıldığına dikkat çekerek, terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" dedi.

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