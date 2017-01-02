Saldırganın bıraktığı montun üzerinden para çıktı!

Gözü dönmüş terörist yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanını kana buladı. O saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Polisin, saldırganın Zeytinburnu'ndan taksiye bindikten sonra Reina'ya gittiğini tespit ettiği bildirildi. Saldırganın trafik yoğunluğu nedeniyle ünlü gece kulübüne kısa mesafe kala taksiden indiği ve yaklaşık 4 dakika yürüyerek Reina'nın kapısına gittiği öğrenildi.

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Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen İstanbul Emniyeti'ndeki uzmanlar, silahı tutuş biçiminden ve kullandığı silah markasından saldırganın profesyonel, savaş eğitimi alan biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganın silahı bel hizasında tutarak yürüdüğü, daha fazla zayiat vermek için karşısındaki insanların bel üstlerine doğru ateş ettiği belirtildi.

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MONTUNDAN 500 TL ÇIKTI

Saldırganın kolay kolay tutukluk yapmayan ve mermisi büyük olan Kalaşnikof silahı bilerek seçtiğinin de tahmin edildiği kaydedildi. Olay sonrasında yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde, teröristin saldırı sonrasında üzerindeki montu çıkarıp yaşanan panikten faydalanarak kaçtığı belirlendi. Tanınmamak için montunu Reina'da bırakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaştıktan sonra yine bir taksiye bindiği belirlendi. Kuruçeşme'ye gittiği sırada parasının olmadığını söyleyen teröristin taksi şoförü tarafından burada indirildiği tespit edildi. Saldırganın montunda yapılan aramalarda ise 500 TL bulundu. (Habertürk)

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