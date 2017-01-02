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Ağar: istin sağ ayağına dikkat

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 08:53 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 09:19
Ağar: Teröristin sağ ayağına dikkat
Ağar: Teröristin sağ ayağına dikkat

ya ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar olayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Beşiktaş Ortaköy'deki 'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı yla ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti.

Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, istin eğitimli bir saldırgan olduğunun anlaşıldığına dikkat çekerek, terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" dedi.