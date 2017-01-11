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’ten kokan manşet!

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 14:18
Hürriyet’ten provokasyon kokan manşet!
Hürriyet’ten provokasyon kokan manşet!

’in üzerinden yaptığı gözlerden kaçmadı. Aktuel.com.tr yazarı Ersoy Dede bugünkü TV yorumunda “Muhalefet partili milletvekilleri açık açık hayır oyu vereceğini söylerken, evet oyu vereceğini açıklayan AK Partili vekiller neden manşet oluyor” sorusunu sordu ve ekledi “Hürriyet provakasyon yapmak için pusuda bekliyor!”

gazetesi bugünkü manşetinde, Anayasa'ya göre Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamalarının gizli yapılması gerektiğinı ancak Ak Partili bakan ve milletvekillerinin kabul oyu kullandıklarını ispat etmek için ret ve çekimser pullarını göstermelerini manşetine taşıdı. Ancak buram buram kokan söz konusu manşet tepkilere neden oldu.

HÜRRİYET'TEN YENİ PROVOKASYON

Anayasa değişikliğine ilişkin iç tüzükte kullanımını anlamayan Hürriyet, milletvekillerinin kullandıkları oyu ifade etmelerini eleştirmeye kalktı. Kanal 24 ekranlarına Hürriyet'in bu haberi, "Hürriyet'ten yeni provokasyon" olarak yansıdı.

Hürriyet gazetesinin son Anayasa değişikliği paketine ilişkin 'de süren oylamayla alakalı bugünkü manşeti, 24 ekranında böyle eleştirildi.