17 ülkedeki FETÖ üniversitelerine ağır darbe

Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki FETÖ üniversitelerini mercek altına aldı. ABD'den Kamboçya'ya kadar 17 ülkede 29 üniversitenin denkliği iptal edildi. Halen bu üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin aldığı diplomalar da Türkiye'de geçerli olmayacak.

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Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin uzun zamandır yürüttüğü çalışma sonucunda 17 ülkeden 29 üniversitenin diploma tanıma ve denklik işlemleri iptal edildi. Denkliği iptal edilen üniversiteler arasında ABD, 6 üniversite ilk sırada yer alıyor. Avustralya ve Polonya'dan 3, Irak, Arnavutluk ve Kolombiya'dan 2, Türkmenistan, Azerbaycan, Endonezya, Nijerya, Kamboçya, Belçika, Romanya, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten birer üniversitenin diploma denkliği iptal edildi. FETÖ'nün, dünyanın en iyi 30 üniversitesi arasında gösterilen Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nde, yıllık 250 bin TL karşılığında Fetullah Gülen Kürsüsü kiraladığı da ortaya çıktı. Son kararla, bu üniversitenin söz konusu kürsüsünün tanınırlığı da iptal edildi.

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