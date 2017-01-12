Ahmet Hakan’a hakaretten ceza

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun 8 ayrı köşe yazısında Rıza Sarraf'a, 2 ayrı yazısında da Latif Erdoğan'a "hakaret'' ettiği iddiasıyla mahkemece, toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında kararı açıklayan hâkim Aşkın Kocamanoğlu, sanık Ahmet Hakan Çoşkun'un Rıza Sarraf'a "hakaret'' suçundan 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Ceza suç basın yoluyla işlendiği için 105, zincirleme işlendiği için de 131 güne çıkarıldı. Böylece Ahmet Hakan Coşkun günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.



Sanık Ahmet Hakan Çoşkun, Latif Erdoğan'a basın yoluyla zincirleme şekilde hakaret ettiği için de 131 gün adli para cezasına çarptırıldı.



Ceza günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çevirdi.