Başbakan Binali Yıldırım'dan erken seçim açıklaması

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim ihtimaline ilişkin soruya, "Erken seçim için ne sebep var? Herhangi bir sebep var mı? İhtimaller üzerine amel olmaz. Erken seçim konusunu gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşımız, iş alemimiz planını bozmasınlar. İstihdam alanında ve kalkınma alanında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. İstikrar için tereddüt oluşmasına gerek yok" şeklinde yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

REİNA TERÖRİSTİNİN YAKALANMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Şu an sorgulaması devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir.

Başbakan Binali Yıldırım MYK toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu

CHP-MHP GÖRÜŞMESİ

Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu.

YENİ ANAYASA

Yeni anayasa teklifinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin hiçbir pürüz olmadığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da sonuç o olur" dedi.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim için ne sebep var? Herhangi bir sebep var mı? İhtimaller üzerine amel olmaz. Erken seçim konusunu gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşımız, iş alemimiz planını bozmasınlar. İstihdam alanında ve kalkınma alanında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. İstikrar için tereddüt oluşmasına gerek yok.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bugün kurda yaşanan dalgalanmalar geçicidir. Hükümetimiz reel sektörün gelişmesine, ihtiyaçlarının kalkışmasına yönelik adımlar atacaktır. Merkez Bankası alması gereken tedbirleri almayı sürdürecektir. Gelecek dönemde Türkiye büyümeye devam edecek. Yatırımcılarımıza finansmana erişimde gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz.

FAİZ ARTIRIMI

Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam yanlış olur. Merkez Bankası hangi tedbiri alması gerekiyorsa, o tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: HAVA OLSUN DİYE YAPMIYORUZ

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR