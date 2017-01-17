Reina saldırısı AHaber’de deşifre edildi

AHaber muhabiri Emrullah Erdinç ve Haktan Uysal, Reina teröristinin, alçak saldırıyı gerçekleştirdikten sonraki kaçış güzergahını adım adım anlattı…

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaköy'de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristi yakalamaya yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, teröristin kaçış güzergâhlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, teröristin Esenyurt'ta olduğunu tespit etti.

REİNA TERÖRİSTİ İLE BİRLİKTE AYNI ADRESTEKİ 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Takiplerini yoğunlaştıran polis ekipleri teröristin Esenyurt'a bağlı Haramidere'de bir sitede olduğunu belirledi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte adreste bulunan 1'i Kırgız, 1 Senegalli, 1 Mısırlı ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRİST 16 GÜN BOYUNCA KAÇTI



Reina teröristinin hain saldırının ardından öncelikle Beşiktaş istikametine gittiği ancak oradan geri dönerek Kuruçeşme'ye geçtiği ortaya çıkmıştı. Toplam 7200 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler, son olarak teröristin 01 Ocak gecesi sabaha karşı Zeytinburnu'nda yanında bir çocuk ve kadınla görüldüğünü aktarmıştı.

Peki Esenyurt'ta dün gece yakalanana kadar geçen 16 günde Reina teröristi adım adım nasıl takip edildi?

Üzerinde hiç parası olmayan Reina teröristi o geceden sonra ne yaptı? Nasıl mekan değiştirdi?

Dün gece yakalandığı Esenyurt'taki o eve ne zaman geldi? Kimlerle irtibat halinde kaldı?

İŞTE TERÖRİSTİN GEÇİŞ GÜZERGAHI

Reina saldırısı A Haber'de deşifre edildi

REİNA TERÖRİSTİNİN YAKALANDIĞI EVDEN İLGİNÇ AYRINTILAR