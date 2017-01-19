Koruması olan polislere ‘örgüt nişanı’ saat hediye

Teröristbaşı Fetullah Gülen'i koruma görevi ile Pensilvanya'ya götürülen polislere, kendi imzasını taşıyan saat hediye edildiği ortaya çıktı. Bunun da örgüt içinde önemli bir nişan olarak kabul edildiği belirtildi.

İşte Pensilvanya'da Gülen'i korumakla görevlendirilmiş ve 15 Temmuz sonrası tutuklanan örgüt üyesi bir polisin çarpıcı itiraflardan öne çıkanlar:



LÜTUF GÖRÜLÜYOR: "FETÖ'nün amaç ve talimatları doğrultusunda Emniyet'te farklı birimlerde uzun süre çalışmış, örgüte sorgusuz itaat eden FETÖ militanları Pensilvanya'da koruma görevine göndermek, sistem içinde bir 'lütuf' olarak nitelendiriliyordu.

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GEÇİŞ NOKTASI AVRUPA: Örgütte başarı gösteren militanlar yıllık izinlerinde ya da ücretsiz izine çıkarak aktarmalı bir şekilde Pensilvanya'ya gidiyorlardı. Dikkat çekmemek için geçişler Avrupa ülkeleri üzerinden yapılıyordu.



GÜLEN PARANOYAK: Korumalar toplantı sırasında onun oturduğu yerin karşısında, sağında ve solunda durup sürekli göz teması kuruyordu. Terörist başı bunları görmeden toplantı salonuna girmiyordu. İlk başta buna anlam veremeyen polis militanlar zamanla Gülen'in paranoyak olduğunu ve 'dava arkadaşım' dediği molla örgüt üyelerinden dahi korkar hale geldiğini anladı."



ŞİFRE İMZA: Bu saat, örgüt içinde 1 dolar gibi önemli bir simge olarak görülüyor... Saatteki imzanın örgüt üyeleri arasında birbirlerini tanımak için işaret olduğu da öğrenildi.