Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaptınız diyenler bu sabah cevabını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşandere Metro İstasyonu'nda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptınız ki diyenlere parlamento güzel bir cevap verdi. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek, Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır." dedi.

Tavşandere Metro İstasyonu'nda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi, ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün akşam sabah namazına doğru Parlamento güzel bir cevap verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

* Toplamda 926 trilyon yatırım bedeli olan 43 kalem eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları aşmasının yolu bu eserlerdir. Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'un ulaşımı büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleşecektir. Raylı sistemle boğaz geçişi konusunda Marmaray'ın ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da devreye almak suretiyle iki alternatifli bir imkanı oluşturmuş oluyoruz. Bu yatırımlarla verdiğimiz mesaj bu birlikteliğimizdir. Algı operasyonlarıyla, terörle ülkemizin huzurunu bozacak manzara budur. İstedikleri kadar Emniyet müdürlüğümüze lav silahı ile ateş etsinler, istedikleri kadar Ak Parti il binasına ateş etsinler, bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; kardeşlerim bizler bu yola her şeyimizi koyduk. Ben sizlere bu konudaki kanaatimi söyledim. Şu anda referandum sürecindeyiz, bu süreç milletimizin kahir ekseriyetiyle neticeye ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

BU MANZARA YENİ TÜRKİYE'NİN DOĞUŞUNUN MANZARASIDIR

* Bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşunun manzarasıdır. Siz şu an kardeşliğinizi, hep birlikte nasıl Türkiye olacağınıızı ortaya koyuyorsunuz. Unutmayınız onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz ise ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finansal imkanları kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi göreceğiz. Çünkü biz, hep birlikte Türkiye'yiz. Şehitlerimiz var ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Onun için yine İstiklal şairimiz ne diyor; Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! Kardeşlerim dün Suriye'de 5 askerimiz şehit oldu. Dünkü kahramanlarımızla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnancımıza göre şehitler ölmez! Rabbim ayetinde buyuruyor. Mesele bu! onun için kimse şehitlerimiz için ölü demesin. Onlar attığımız tüm adımları takip ediyor. Onlar ruhlarıyla bizi takip ediyor. Tenlerin ölmesi bir şey ifade etmez, onlar diridir. Müminler için öteki dünyada en büyük mükafat Peygamberimizle birlikte olabilmektir. Gazilerimizin yaşadığı acıları unutmamız mümkün değil! Döktüğümüz her damla kan bu toprakların bize vatan olduğu gerçeğidir. Onun için diyoruz; Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Biz 1000 yıldır bu topraklara kanımızı döktüğümüz için göğsümüzü gere gere bu topraklar vatanımızdır diyoruz.

SİZ GÖVDENİZİ SİPER ETTİNİZ VE HAYASIZCA O AKIN DURDU

* İstiklal şairimizin dediğini siz aynen yerine getirdiniz. Siz gövdenizi siper ettiniz ve o hayasızca akın durdu. Bütün terör örgütlerine karşı kardeşlerim, coğrafyamızda verdiğimiz mücadelede bugüne kadar ihanet çeteleri nasıl çöktüyse yine öyle olacak. Geleceğe yönelik adımlar söz konusu olduğunda milletim 15 Temmuz'da olduğu gibi her şeyi yapacaktır. Referandumda sizler gece gündüz durmadan yürüyeceksiniz. Çünkü bizim Rabia'mız var! Öyleyse durmak yok yola devam! Allah yar ve yardımcımız olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu

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