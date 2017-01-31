Kadir Güntepe'nin eşi serbest bırakıldı

Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KADİR GÜNTEPE'NİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Z. Güntepe, soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta Kayseri'de gözaltına alınmıştı.KADİR GÜNTEPE'NİN SORGU İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR