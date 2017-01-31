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'nin eşi serbest bırakıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 11:57 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 12:03
Kadir Güntepe'nin eşi serbest bırakıldı
Kadir Güntepe'nin eşi serbest bırakıldı

Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADİR GÜNTEPE'NİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Z. Güntepe, soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta Kayseri'de gözaltına alınmıştı.

KADİR GÜNTEPE'NİN SORGU İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR