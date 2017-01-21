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'nin işlemleri devam ediyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 14:30
Kadir Güntepe'nin sorgu işlemleri devam ediyor
Kadir Güntepe'nin sorgu işlemleri devam ediyor

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı 'nin PKK ile mücadele eden birisi olduğunu söyleyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan , Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Kayseri polisi tarafından Tokat'a getirilen Kadir Güntepe'nin nezarethanede işlemleri devam ediyor. Oldukça agresif davrandığı öğrenilen Güntepe'nin PKK ile mücadele eden birisi olduğunu söyleyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

BYLOCK'U YOĞUN BİR ŞEKİLDE KULLANIYORDU

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kadir Güntepe'nin /PDY örgütünün gizli haberleşme aracı olan 'u yoğun bir şekilde kullandığı, Amasya Hamamözü'nde kaymakam olarak görev yaptığı dönemde Amasya kaymakamlar imamı olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüştüğü ileri sürülüyor.

KAYMAKAM KADİR GÜNTEPE'NİN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI BEYTÜŞŞEBAP ESKİ KAYMAKAMI KADİR GÜNTEPE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI