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eski ı 'den gözaltına alındı

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 15:43
Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe FETÖ'den gözaltına alındı
Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe FETÖ'den gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında eski ı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

FETÖ'NÜN KAYMAKAMLAR SORUMLUSU İLE BYLOCK'TAN KONUŞMUŞ

Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak'ın ve Amasya'nın Hamamözü ı olan 'nin, örgütün gizli haberleşme programı ''u kullandığı tespit edildi. Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNE ATANMIŞTI

Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi.