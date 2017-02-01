Silah yardımı, terörün yayılmasına neden olur

MGK toplantısında terör örgütleri ve onları destekleyen odaklarla mücadeleye devam kararı alındı. Terör örgütü PYD’ye silah yardımı yapan ABD de sert dille eleştirildi: Silah yardımı terörü güçlendirir

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2017'nin ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.50'de başlayan toplantı 8 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

YILLIK DEĞERLENDİRME YAPILDI: FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere, 2016'da meydana gelen terör eylemleri hususunda yıllık güvenlik değerlendirmesi yapılmıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içi ve yurt dışında her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.

TERÖR ÖRGÜTÜ MUHATAP ALINMAMALI: (PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye silah ve mühimmat yardımı yapan ABD'ye) Terör örgütlerinin muhatap kabul edilip silah yardımında bulunulması, terörün güçlenmesi ve yayılmasına zemin hazırlar.

MGK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

TÜRKİYE'NİN TEZLERİ DOĞRULANDI: Bölücü terör örgütü ve uzantısı olan örgütler tarafından yapılan hain saldırılar, Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna açıkladığı tezlerinin doğruluğunu bir kez daha gözler örüne sermiştir. Terör örgütleriyle mücadeledeki haklılığımızın uluslararası düzeyde daha etkin şekilde anlatılması gerektiği vurgulanmıştır. Dini, mezhebi, etnik kavram ve hassasiyetleri istismar eden terör örgütleri ve onları destekleyen odaklarla mücadeleye ayrım gözetilmeksizin devam edileceği ifade edilmiştir.

ASTANA AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINDI: Suriye ve Irak'taki son gelişmeler değerlendirilmiş, Suriye'de gerçekleşen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.

CENEVRE SÜRECİ VE KKTC'NİN MENFAATLERİ: Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.