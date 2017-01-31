MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

2017 yılının ilk MGK’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.50'te başladı.

2017 yılının ilk MGK'sında yurt içindeki terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlar ile gelişmeler masaya yatırılacak.

ORGENERAL AKAR SUNUM YAPACAK

FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle mücadelede gelinen son nokta görüşülecek. Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ve Irak ile ilişkilerin de görüşüleceği toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bir sunum yapması bekleniyor.

ABD İLE İLİŞKİLER BİR DİĞER KONU

Yeni yılın ilk MGK'sında masaya yatırılacak başlıklardan bir diğerinin ise Trump yönetimindeki Amerika ile ilişkiler olması bekleniyor. Ayrıca yurt dışında bulunan FETÖ mensubu teröristlerin iadesi için yapılan çalışmalarda gelinen son durum da görüşülecek.

ERDOĞAN, MGK ÖNCESİ BAŞBAKAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.