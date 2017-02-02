PKK-ASALA ittifakı CIA belgelerinde

Erişime açılan CIA belgelerinde PKK ve ASALA’nın 1980’lerde kurduğu ittifak yer aldı. Belgelere göre Türkiye’yi hedef alan iki örgüt Ermeni teröristlerle birlikte hareket edip saldırıları da birlikte düzenledi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından erişime açılan belgelerde terör örgütleri PKK ve ASALA'nın 1980'lerde ittifak içinde olduğu, birlikte terör saldırıları gerçekleştirdikleri ve PKK'nın Ermeni teröristlerin de içinde bulunduğu birimler kurduğu bilgisi yer aldı.



İSTİHBARAT RAPORUNDA

CIA tarafından gizliliği kaldırılarak internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde terör örgütleri PKK ve ASALA'nın isimleri birçok yerde birlikte zikredildi. İki örgüt arasındaki ilişkinin 1980'lerden itibaren CIA'nın istihbarat belgelerine ve terörizm hakkındaki raporlarına yansıdığı göze çarptı.

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BİRLİKTE ORGANİZE ETTİLER

Bu belgeler arasında dikkat çekenlerden biri Ocak 1984 tarihli "Ermeni Gizli Ordusu" başlıklı rapor oldu. Raporda, terör örgütü ASALA hakkında CIA'nın verdiği ayrıntılı bilgiler ve örgütün yapısı üzerine analizler aktarıldı.

Raporun "Örgütün Değişen Taktikleri ve Organizasyonu" başlıklı bölümünde iki örgüt arasındaki bağlantıyı ortaya koyan ifade göze çarptı.

Bu bölümde, "ASALA, PKK ile ittifak kurduğunu ve Kasım 1980'de PKK ile Fransa'nın Strasbourg şehrindeki Türk Konsolosluğ'una saldırı düzenlediğini kabul etti" ifadesi yer aldı.





1984 Viyana Türk büyükelçiliği bombalaması



ERMENİ TERÖRİSTLER DE VAR

Bir başka belgede de terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki ideolojik ve silahlı yapısı anlatıldı. 26 Ağustos 1985 tarihli belgede, PKK ile Ermeni teröristlerin ilişkisi hakkında "1984 yazında PKK, kendi militanlarından, diğer Kürt ve sol gruplardan ve muhtemelen bazı Ermeni teröristlerden oluşan 'HRK' ismiyle anılan bir birim oluşturdu" ifadesi kullanıldı.





1982 Lizbon saldırısı, silahlı Ermeni örgütü ASALA tarafından Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay'ın öldürüldüğü silahlı saldırı.



ERMENİ ÖRGÜTLERİNİ MODEL ALDI

Aynı belgede ayrıca PKK'nın yapılanma ve eylem düzenleme konusunda Ermeni terör örgütlerini kendisine model olarak seçtiği, bu şekilde şiddeti "psikolojik etki" yaratmak için kullandığı belirtildi.