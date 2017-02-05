‘Beni de 690 bin lira dolandırdı’

1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasını Meclis’e ödettiren CHP Adana Milletvekili Elif Doğan dün TBMM divan üyeliğinden istifa etti. Türkmen’in bir dönem avukatlığını yaptığı işadamı Elibol SABAH’a konuştu

Adanalı işadamı Ali Fuat Elibol, fatura skandalına imza atan CHP'li milletvekili Elif Doğan Türkmen'in kendisini dolandırdığını söyledi. Türkiye, Elibol'u 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Türkmen'i ayağından vurması ile tanıdı. İlk duruşmada serbest bırakılan Elibol, "Yaptığımdan pişmanım" diyor ve ekliyor: Elif Doğan Türkmen'in yaptıklarını duyurmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek için başka şansım yoktu. Amacım öldürmek ya da yaralamak değildi. Peki Elibol neler yaşadı? İşte çarpıcı açıklamaları:

İCRAYI YAPTI PARAYI ÖDEMEDİ...

Ben Adana'da 85'ten beri cıvata sektöründe çalışıyorum. Kendi firmam vardı. 2011-2012 yılları arasında Türkmen benim avukatımdı. Bir icra takip dosyası vermiştim. Adana'da bir alacağım vardı. İcra takibini yaptı ve bana hiçbir ödeme yapmadı. Ben Adana İcra Mahkemesi'ne gittim. Alacağımın avukat Türkmen tarafından tahsil edildiğini söylediler. "Bana bir belge verebilir misiniz?" dedim. Bana 330 bin ve 360 bin liralık ıslak imzalı iki belge verdiler. Türkmen bundan sonra mafyavari tavırlar içerisine girdi. Ben Adana'da kendi halinde bir esnafım. Hakkımı arayacak, çetelerle çalışacak bir gücüm yoktu.



BENİM HAYATIMI MAHVETTİ...

Benim hayatımı mahveden, bütün ticari ilişkilerimi bozan Türkmen'dir. Eşimden ayrılmama da sebep oldu. Kendim teslim oldum ve hakime derdimi anlattım. Vurma sebebimin basının dikkatini çekmek olduğunu, öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastımın olmadığını söyledim. 330 bin ve 360 bin liralık ıslak imzalı belgeleri mahkemeye gösterdim. Beni hemen serbest bıraktı.

SEÇİM BÜROSUNUN SU PARASINI BİLE ÖDEMEDİ...

Adana'da o kadar çok böyle olayı var ki inanamazsınız. Adana'daki seçim bürosunun bırakın kirasını su parasını bile ödemedi. İşyerinin sahibi bayan da kendisini Adana Adliyesi'ne şikayet etti.





15 TEMMUZ'A KADAR MAHKEMELER ONU KORUDU...

15 Temmuz'a kadar Adana Adliyesi'nde çok güçlüydü. Nereden dava açılırsa açılsın hakkındaki şikayetlerin önü bir şekilde kapanıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakimler ve savcılar görevden alınınca Türkmen'i kollayan kimse kalmadı Adana Adliyesi'nde. Devletimiz artık güçlü. ABD'ye neden gitmiş, nereleri ziyaret etmiş, kimlerle görüşmüş ben bakılmasını istiyorum.



İŞ KADINLARI DERNEĞİ'NDE HERKES KORKARDI...

Adana'da İş Kadınları Derneği Başkanı'ydı. Orada da korkunç işlere imza attı. Dernekteki insanlar ondan çok ürküyordu. 4-5 sene derneğin başkanlığını yaptı. Zaten o derneğin adını kullan arak milletvekili oldu.

PARAYLA DELEGE SATIN ALDI...

CHP'ye hiçbir katkısı olmadan 57 aday adayı arasından birinci sıraya sıyrıldı. Hiç kimse de bunun nasıl olduğunu sorgulamadı. Bunu da para yedirerek yaptı. Delege bazında yaptı bunu. Adana'ya uzak ilçelerde yaptı ve birinci sıralara çıktı.

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ADANA'DA 10-15 ADAMLA GEZİYOR...

Ben "Elif Doğan Türkmen Adana'da korkunç işler yapıyor, milletin parasını iç ediyor. Çevresinde 10-15 adam bulunduruyor. Bundan sonra Meclis'e gidecek daha büyük yolsuzluklar yapacak" dedim ve teslim oldum.

MECLİS'TEKİ ODASINI EŞİ KULLANIYOR...

Meclis'teki odasını bile haftanın 3 günü iş takibi yapan eşi Ahmet Türkmen'e çalışıyor. Orada Elif Doğan ile paslaşıyorlar. O faturayı Türkmen bilinçli olarak şişirmiştir. Dikkat ederseniz hepsi telefon değil iletişim faturası. Faturaları iyi incelesinler. Paranın nereye gittiğini görecekler.



25 MİLYON MESAJ KİME GİTTİ?

Dün TBMM divan üyeliğinden istifa eden CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 25 milyon renkli mesaj ve fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. CHP kulislerinde 2 milyon liraya yakın harcamayı Meclis'e ödettirmeye çalışan Türkmen'in faturasının, gönderdiği renkli fotoğraf ve mesajlarla, örgütlerden karşı ödemeli arandığı için kabarık olduğu ifade ediliyor. Partinin 1 milyon 200 bin üyesi olduğuna dikkat çekilirken, 25 milyon renkli ve fotoğraflı mesajın kime gönderildiği araştırılıyor. Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı'na sunduğu faturaların yanı sıra hizmet aldığı şirketler mercek altına alındı.

DELEGELERİ SATIN ALDI

Türkmen'in Kasım 2015'teki genel seçimde 57 aday adayı arasında ipi birinci sırada göğüslemesi de şüphe çekiyor. Türkmen'in özellikle Salimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Kozan, Karataş ve Teke ilçelerindeki partili delegeleri satın aldığı iddia edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir CHP'li SABAH'a yaptığı açıklamada "Türkmen'in çevresinde sürekli mafyavari insanlar dolaşıyor. Faturanın gerçek olmayan bilgilerle şişirildiğinden eminim. 25 milyon mesajı kime gönderdi? Bunların açıklanması, faturayı kesen şirketlerin bu hizmeti verip vermediğini iyi araştırmak lazım" diye konuştu.



'HİÇBİR HAK SINIRSIZ KULLANILMAZ'

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: Başkanlık Divanı, komisyon başkanları ve grup başkanvekillerinin haberleşme harcamaları ile ilgili sınır bulunmaması kararı 1993 yılında alınmış. O zamandan bu güne tartışma konusu olacak bir rakam çıkmamış. Herkes gayet makul ölçüde kullanmış. Pek çok divan üyesi milletvekilleri için belirlenen limitin bile altında kullanmış... Bunlar kabul edilir rakamlar değil. Hiçbir hak iyi niyet kurallarına aykırı, sınırsız kullanılamaz, suiistimal edilemez. Her şeyin bir makuliyeti olduğu gibi bunun da bir makul düzeyi olmak durumunda. Ortalama standart var. Ortalama standardı ciddi boyutlarda aşmamak.