İlk diyalogda yakın ortaklık

Görüşmeyi dünya basını flaş geçti

İki liderin telefon görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. CNN, "Trump'ın, Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturma sözünü yerine getirmek için Türkiye ile yakın ilişkilere ihtiyacı olacak" yorumunda bulundu. İşte öne çıkan ifadeler:

CNN: Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasında "uzun süreli yakın ortak" Türkiye'ye desteğini bir kez daha dile getirdi.

Reuters: Trump, iki ülkenin "terörün her şekliyle mücadeleye olan ortak bağlılığından" bahsetti ve Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki rolünü övdü.

Sputnik News: İki liderin 45 dakika süren telefon görüşmesinin olumlu bir havada geçtiği belirtildi.

Washington Examiner: Trump, Türkiye ile olan ilk telefon görüşmesinde terörle mücadele ve NATO'yu gündeme getirdi.

AFP: Donald Trump, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'nin NATO'ya desteğini sürdüreceği sözünü verdi.

Washington Post: İki devlet adamı terörle mücadele ve ABD'nin NATO'ya desteğini konuştu.

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