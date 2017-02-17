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Sözcü'nün sözde mizah dergisi'nden peygambere alçak saldırı!

  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 02:52 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 04:00
Sözcü'nün sözde mizah dergisi'nden peygambere alçak saldırı!
Sözcü'nün sözde mizah dergisi'nden peygambere alçak saldırı!

tarafından yayınlanan Sözde Mizah dergisi Gırgır'ın, 'ya hakaret eden karikatürü büyük infial yarattı.

tarafından yayınlanan 'nin 'ya hakaret eden karikatürü büyük tepkiye neden oldu. Binlerce kişi, Gırgır dergisinin Hazreti Musa'yı hedef alan ve galiz küfürlü kelimelerin yer aldığı karikatüre tepki göstermeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sözcü'nün mizah dergisi Gırgır'da bir Peygambere yapılan bu alçak saldırı sosyal medyada infial yarattı. 3 mukaddes dinin peygamberi olan Hz. Musa'ya yönelik bu saldırı toplumun her kesiminden büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da karikatüre tepki gösterirken "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.





Türkiye Musevi cemaatinin yayın organı Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi Gırgır'a böyle tepki gösterdi

İşte o skandal karikatür;