Sözcü'nün sözde mizah dergisi'nden peygambere alçak saldırı!

Sözcü gazetesi tarafından yayınlanan Sözde Mizah dergisi Gırgır'ın, Hazreti Musa'ya hakaret eden karikatürü büyük infial yarattı.

Sözcü Gazetesi tarafından yayınlanan Gırgır Dergisi'nin Hazreti Musa'ya hakaret eden karikatürü büyük tepkiye neden oldu. Binlerce kişi, Gırgır dergisinin Hazreti Musa'yı hedef alan ve galiz küfürlü kelimelerin yer aldığı karikatüre tepki göstermeye devam ediyor.



SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sözcü'nün mizah dergisi Gırgır'da bir Peygambere yapılan bu alçak saldırı sosyal medyada infial yarattı. 3 mukaddes dinin peygamberi olan Hz. Musa'ya yönelik bu saldırı toplumun her kesiminden büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da skandal karikatüre tepki gösterirken "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.











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