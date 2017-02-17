Anadolu Medyası: Sözcü Gazetesini kınıyoruz

Anadolu Medyası Derneği, Sözcü gazetesi tarafından yayınlanan Sözde Mizah dergisi Gırgır'ın, Hazreti Musa'ya hakaret eden karikatürü için bir kınama mesajı yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Son yıllarda Avrupa'da başlayan dine ve dindarlara hakaret furyasına maalesef Sözcü Gazetesi 'de dahil olmuştur. Bu gruba ait olan Gırgır Dergisinde Hz. Musa'ya hakaret edilmiştir.

Hz. Musa Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanlar için kutsal bir peygamberdir. Dini değerlere hakaret etmek, alay etmek, aşağılamak kabul edilemez. Toplumsal barışın ve kardeşliğin teminatı olan bir değere hakaret etmek huzura, birlik ve beraberliğe hizmet etmez. Bu ahlaksızlığa ve nefret suçuna dur denilmesi gerekir.

Konuyla ilgili olarak Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi:

Ülkemizin barış ve kardeşliğe ihtiyacı var. Dünyanın barış ve kardeşliğe ihtiyacı var. Toplumu birleştiren dini değerlere hakaret etmek toplumun temeline bomba koymaktır. Çatışma ve kaosa kapı aralamaktır. Böyle basın özgürlüğü olmaz olsun

Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Sözcü Gazetesini kınıyor ve sağduyuya davet ediyoruz.

ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ