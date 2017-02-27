Numan Kurtulmuş: Köprünün üzerinden çok sular aktı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Kurtulmuş Hürriyet'in 28 Şubat dönemini hatırlatan manşeti hakkında "Türkiye de eski Türkiye değildir. Herkesin bu anlamda söylediklerine dikkat etmesi lazım. Artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK'ya ayar vermek ne Türkiye'nin siyasi iradesine, hükümete ayar vermek mümkün değildir. Herkes bunu aklına koysun. Köprünün altından çok sular aktı." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, tartışma yaratan 'Karargah rahatsız' başlıklı habere ilişkin, "Bir kere bu manşetin 'Karargah rahatsız' şeklinde algılanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Öyle anlaşılıyor ki birileri Türkiye'de sivil siyasi iradeyle, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsızlık duyuyor" dedi.





Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin yapmış olduğu açıklamada, 'Karargah rahatsız' başlıklı haberin tartışma yarattığını belirtilerek, bu konunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelip gelmediği sorusuna şöyle yanıt verdi:

Hürriyet'te sert tepki

Kurtulmuş'tan Barzani açıklaması



-"MANŞET ATARAK NE TSK'YA AYAR VERMEK HÜKÜMETE AYAR VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"-





Bakın, TSK'nın siyasetin içine çekilmesinin hiçbir faydası olmadığını Türkiye görmüştür. 1950'den bu yana olan çok partili siyasi hayatımızda gördüğümüz gibi çok somut 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz'daki hain kalkışma sadece bir darbe teşebbüsü olarak kalmamış maalesef Türk silahlı Kuvvetleri'mizin tarihinde TSK'ya en fazla zarar veren, algısını ve itibarını en fazla zedeleyen bir kalkışma olmuştur. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'miz 15 Temmuz'dan da çıkardığı dersle asla siyasetin içerisine çekilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz kendi işine odaklanmış vaziyettedir. Vatan savunmasıyla ilgilidir. Kaldı ki Türkiye de eski Türkiye değildir. Herkesin bu anlamda söylediklerine dikkat etmesi lazım.

HÜRRİYET GAZETESİ'NİN 'KARARGAH' MANŞETİNE SORUŞTURMA!

Artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK'ya ayar vermek ne Türkiye'nin siyasi iradesine, hükümete ayar vermek mümkün değildir. Herkes bunu aklına koysun. Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye'de bundan sonra sivil irade yani hükümet, milletin vermiş olduğu yetkiye dayanarak işinin başındadır. Millet milli iradenin yegane koruyucusu kollayıcısıdır. 15 Temmuz'da da bunu göstermiştir. TSK da sivil iradenin emrinde görevlerini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşlarından birisidir. Siyasetin içerisine asla girmeyecektir.

Numan Kurtulmuş'tan Rakka operasyonu hakkında açıklama



-"BU SÜREÇTE HERKES İŞİNE BAKSIN MEDYA DA İŞİNE BAKSIN"-





Bakın TSK FETÖ'nün ve geçmiş dönemlerde TSK'yı siyasete bulaştırmak isteyenlerin ne kadar büyük zarar verdiğini biliyor. Bütün bu itibarsızlaştırma çabalarının gerçekten en büyük zararı TSK'ya verdiğinin farkındadır. Dolayısıyla bu süreçte herkes işine baksın. Medya da işine baksın. Bu tür operasyonlarla hiç kimse ne TSK'nın görüşünü değiştirebilir ne hükümetimizin olaylara karşı sergilemiş olduğu tavrı değiştirebilir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işinin başındadır. Türkiye'nin bütün anayasal kurum ve kuruluşlarıyla yoluna devam eder. Sivil irade millet adına, siyasi irade hükümettedir bütün kurum ve kuruluşlar hükümetin emrinde vazifelerini yapar."

BOZDAĞ'DAN HÜRRİYET'İN MANŞETİNE TEPKİ: KİMSE AYAR VEREMEZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "4. Sanayi Devrimine ayak uydurabilmek için Türkiye'nin atacağı adımlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü tarafından Bakanlar Kurulumuza takdim edilmiştir. Bu çerçevede Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu diye, yine sanayiyle ilgili kuruluşların, TOBB'un, TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın, TİM'in, diğer ilgili kurumların her birisinin içinde olacağı devletin de içinde olacağı bir dönüşüm platformu oluşturulmaktadır. Ve özellikle üç alanda dönüşümün, 4. Sanayi Devrimini, Sanayi 4.0'ı yakalamak bakımından hayati önemde olduğu görülmektedir" dedi.



Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ele alınan konular hakkında açıklama yapan Kurtulmuş, Sanayi 4.0'la ilgili atılacak adımların çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Kredi üst limitlerinin artırılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yine bu çerçevede ürün ihtisas borsalarının kurulması son derece önemli. Birçok üründe Türkiye son derece iddialı ve stratejik ürünlere sahip. Bu ürünlerin borsalarının Türkiye'de kurulacak olmasının alt zemini oluşturacak bir çalışmadır. Elektronik ürün piyasasında ELÜS (elektronik ürün senedi) sistemine geçilmesi, aslında hem piyasayı geliştirmek bakımından hem de Türkiye'de bu piyasaların oluşması bakımından önemli bir adım olacaktır. Bununla ilgili olarak tüm ilgili aktörlerin ortağı oldukları bu sisteme geçişte odalar borsaların, ziraat odalarının, ilgili bütün kurum ve kuruluşların ortağı olduğu bütün o aktörlerin de ürün borsasında yer aldığı bir çalışma yapılmıştır. Böylece hem elektronik ürün senetleriyle birlikte sermaye piyasası çeşitlendirilmiş olacak hem de üreticilerimiz ürünlerini çok daha değerlendirebilme imkanına sahip olacaklardır. Bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edecek.



-SANAYİ 4.0-



İkinci sunum ise 4. Sanayi Devrimine geçişle ilgili olarak atılacak adımlardır. Özellikle 90'lı yılların başından itibaren sanayi ötesi döneme geçiş, yani üçüncü sanayi devrimiyle ilgili alan, Türkiye'de hem sanayi erbabının, hem üniversitelerin, hem araştırma merkezlerinin ortak ilgi odaklarından birisi olmuştur. Şimdi artık 4. Sanayi Devrimi konuşuluyor. 4. Sanayi Devrimi, dijitalleşmenin, dijital ortamların bireysel olarak daha iyi kullanılmasının ve özellikle sanayide dijitalleşmenin önünü açacak bir adımdır. Türkiye maalesef birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinde geriden takip etmiştir. Ne yazık ki birinci ve ikinci sanayi devrimini neredeyse 100 yıl, üçüncü sanayi devrimini de 25-30 yıl geriden takip etmiştir. Şimdi bu farkı kapatabilmek için önümüzde çok önemli bir imkan belirmiştir. 4. Sanayi Devrimine ayak uydurabilmek için Türkiye'nin atacağı adımlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü tarafından Bakanlar Kurulumuza takdim edilmiştir. Bu çerçevede Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu diye, yine sanayiyle ilgili kuruluşların, TOBB'un, TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın, TİM'in, diğer ilgili kurumların her birisinin içinde olacağı devletin de içinde olacağı bir dönüşüm platformu oluşturulmaktadır. Ve özellikle üç alanda dönüşümün 4. Sanayi Devrimini, Sanayi 4.0'ı yakalamak bakımından hayati önemde olduğu görülmektedir.



Bunlardan birisi istihdam yapısının değiştirilmesi ve Türkiye'de yüksek nitelikli işgücü sayısının artırılması için yapılması gereken dönüşüm çalışmalarıdır. Maalesef şu anda imalat sanayiindeki üretimde yer alan işçilerimizin sadece yüzde 12'si üniversite mezunudur. Dolayısıyla bu altyapının süratle yenilenmesi ve dönüşümün sağlanması gerekiyor. Ayrıca katma değer üretilmesi için ciddi bir şekilde işgücünün vasıflarının artırılması gerektiği gibi, sanayideki teknoloji kapasitesinin de artırılması lazım. Bu çerçevede Türkiye'de hala sanayimizin ana direğini oluşturan KOBİ'lerdir. KOBİ'lerimiz istihdamın üçte ikisini oluşturuyor. Fakat maalesef buna karşılık KOBİ'lerimiz toplam katma değerin sadece yüzde 45'ini oluşturuyor. Dolayısıyla katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi için KOBİ'lerimizin bir dönüşüm sürecinden geçmesi ve bu dönüşüm sürecinde de dijital dönüşüm platformunun etkin bir şekilde rol almasını öngörüyoruz.





Ayrıca bugün maalesef ihracatımızın sadece yüzde 3,5'ini yüksek teknolojik ürünlerinden oluştuğunu düşünürsek bu alanda atılması gereken çok adım var, almamız gereken çok mesafe var. Bunun için bir üçüncü alansa eğitim alanıdır. Eğitim alanındaki dönüşümün sağlanması, dijital dönüşüm süreçlerine, Sanayi 4.0'a uyumlu bir şekilde hem liselerin hem teknik liselerimizin hem de üniversitelerimizin çok ciddi şekilde bir dönüşümden geçmesi önemlidir. Böylece yeni süreçlerde dünyada rekabet edebilecek bir ülke durumuna gelebileceğiz. Zaten birçok ülke, Japonya'sından Avrupa Birliği ülkelerine, ABD'den Kanada'ya, Hindistan'a kadar birçok ülke Sanayi 4.0 ile ilgili dönüşüm alanlarını tespit etmiş ve bunlarla ilgili çalışmalarını hızlandırmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde ortaya konulan, hükümetin ana belirleyici inisiyatif alan unsur olduğu ama bütün sanayinin paydaşlarının da bu süreçlerde katkı sunacağı bir süreci yaşarız ve Türkiye çok hızlı bir şekilde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinde geriden gelmesini telafi eder, Sanayi 4.0'ı aradaki farkı çok hızlı bir sürede tamamlayarak yolumuza devam ederiz. Bu sadece bir tek bakanlığın değil, ilgili bütün bakanlıkların, hatta bütün bakanlıklarımızın tamamının önemli bir şekilde öne almaları gereken bir konudur, desteklemeleri gereken konudur. El birliği ile önümüzdeki dönemde Sanayi 4.0'ın Türkiye'nin rekabet gücünü artırması için gayret sarf edeceğiz."