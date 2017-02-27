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ARKADAŞINA GÖNDER Bozdağ'dan Hürriyet'in manşetine tepki: Kimse ayar veremez
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Bozdağ'dan 'in manşetine tepki: Kimse ayar veremez

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.2.2017 14:41
Bozdağ'dan Hürriyet'in manşetine tepki: Kimse ayar veremez
Bozdağ'dan Hürriyet'in manşetine tepki: Kimse ayar veremez

Adalet Bakanı , Gazetesi'nin ‘Karargah Rahatsız’ başlığıyla manşete taşıdığı habere tepki gösterdi. Bozdağ, "Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu” dedi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu. Ama belli ki eski hastalıkları depreşenler ve eski Türkiye rüyası görenler hala var. Türkiye eski Türkiye değil. Hala anlamadınız mı?" dedi.

"HİÇ KİMSE AYAR VEREMEZ"

Bozdağ, "Hiçbir kimse, güç Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez. TBMM'ye ve Türk hükümetine ayarı sadece Türk halkı verebilir" ifadesini kullandı.

İşte Bakan Bozdağ'ın paylaşımları;

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