Devlet Bahçeli: ‘Evet’ milli yeminin gereğidir

Referandum’a vurgu yapan MHP lideri Devlet Bahçeli “Evet diyeceğiz hainlerin uykusunu kaçıracağız” dedi. Bahçeli, Hürriyet’in “Karargâh rahatsız” manşetine de tepki gösterdi

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet'in 25 Şubat'taki "Karargâh rahatsız" manşetini eleştirdi. Bahçeli, "Asker bizim, hükümet bizim, devlet bizimdir. Fitneye çanak tutan ise bizim gibi görülse de asla bizden değildir" dedi. Gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin grup konuşmasından öne çıkan satırları şöyle oldu:



BU OLAY BİR GAFLETTİR

FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD mangalarını Türkiye'ye yöneltmişken bu olay gaflettir. Türkiye'nin eskiye sünger çekmesi elzemdir. Asker bizim, hükümet bizim, devlet bizimdir. Fitneye çanak tutan ise bizim gibi görülse de asla bizden değildir. Biliniz ki zarar ziyan büyüktür. Türkiye henüz yoğun bakımdan çıkamamıştır. Fuzuli görüş ayrılıklarına ne gerek var? Paylaşılmayan nedir? Geçmişten ders alınmadı mı? Milli uzlaşma gerekirken bu tersliğin gerçek manasını nasıl yorumlayalım? Çatlak sesler ancak düşmanları sevindirecektir.



TÜRKİYE KAZANACAK

16 Nisan'da Türkiye kazanacak, Evet'ler sandıktan çıkacaktır. Evet, milli ahlakın özetidir. Evet, milli yeminin gereğidir. Evet, bin yıllık kardeşliğin savunulmasıdır. Evet diyeceğiz, millete destek vereceğiz. Evet diyeceğiz hainlerin uykusunu kaçıracağız, Bunu Türk milleti yapacaktır.



İKİYÜZLÜ ABD!

ABD ikiyüzlü davranarak hem nalına hem mıhına vurmaktadır. İkili oynamanın dostluk ve müttefik olmakla bağdaşan yanı yoktur. ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar gündemdedir. Kâğıt üstünde herkes terörizmden şikâyetçidir. DEAŞ sınırımızda paratoner görevi görmektedir. ABD'nin yeni başkanının, DEAŞ'ı Obama'nın kurduğunu itiraf ettiği ortadadır.



İSRAİL'E: GÜCÜN YETMEZ

İsrail'in ezanın hoparlörden okunmasını yasaklama girişimi bir diğer hazımsızlıktır. Unutulmasın ki ezan susmaz susturulamaz. Susturmaya kimsenin gücü yetmez. Aksini yapmaya kalkanları Allah affetmez. Müslüman Türk milleti dünya durdukça bağışlamaz.