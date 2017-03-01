Terbiyesizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bizi kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Bizleri rahatsız ettiği gibi TSK’yı haydi haydi rahatsız etmiştir
ERDOĞAN HÜRRİYET'İN 'KARARGÂH RAHATSIZ' HABERİNE SERT ÇIKTI: TERBİYESİZLİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile dün 12.00'de Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme ilişkin soruları şöyle yanıtladı:
Erdoğan: "Atılan başlık terbiyesizliktir"
ATILAN BAŞLIK ÇOK ÇİRKİN
(Hürriyet'in 'Karargâh rahatsız' haberi): İsmini verdiğiniz gazetede ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık, çok çok daha çirkindi ve "7 eleştiriye 7 yanıt" öbür tarafta "Karargâh rahatsız" gibi ifadeler, bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir. Çünkü bizim rahatsız olduğumuz bir konuda silahlı kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Çünkü biz aynı vücudun azaları gibiyiz. Silahlı Kuvvetler rahatsız oluyorsa biz rahatsız oluruz. Eğer biz rahatsız olmuşsak Silahlı Kuvvetler haydi haydi rahatsız olur. Zira bu işin başı neresidir? Devlettir, hükümettir. Silahlı Kuvvetler devletin bir uzvudur.
SEVİYESİZLİK, TERBİYESİZLİK: Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Devleti birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunlar eski alışkanlıkları, ama geride kaldı. Herkes yerini, konumunu bilecek ve ona göre adım atacak. Şimdi siz kalkıp da "7 soruya 7 cevap" derken bir defa Silahlı Kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz, öbür tarafta kalkıp işi daha ileri götürüp "Cumhurbaşkanı'yla beraber, Genelkurmay Başkanı nereye giderse yanında gidiyor" gibi ifadelerle ayrıca bir terbiyesizlik daha yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı ile hatta hatta Başbakan'la herhangi bir uluslararası toplantıya gitmesi noktasından daha tabii, daha doğal ne olabilir? Bunlar dünyayı da bilmiyorlar.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HÜRRİYET'İN SKANDAL MANŞETİNE SERT CEVAP
BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK: Dünyanın tüm liderleri ülkemize geldikleri zaman yanlarında genelkurmay başkanlarını da güvenlikle ilgili birçok yetkililerini de alır gelirler. Bunların bundan da haberi yok. Ama sorduğu zaman "Yok amiral gemisiymiş, yok şuymuş, buymuş..." gibi de hava atarlar. Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Bunu da tabii Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Fakat bunlar bizleri ciddi manada üzmektedir. Çünkü her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bu tür yaklaşımları, ben kusura bakmasınlar affedilir bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik etti.
DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE VAR
"(TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması) Yeni bir konu değil. Beklentiydi. Hükümet olarak konuyla ilgili adım atıldı. Hayırlısıyla şu anda başlamış vaziyette. Temennimiz odur ki hazırlanan bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz de kendilerinin inanç hürriyetinden bütün bu noktadaki emek noktasında, iş temini noktasındaki özgürlüklerinden, hürriyetinden her yerde istifade edebilmesi. Bu Silahlı Kuvvetlerimizde de Emniyet Teşkilatımızda da yargıda da eğitimde de her yerde malum bu ön açılmış vaziyette. Dünyanın değişik ülkelerinde, bakıyorsunuz her birinde, silahlı kuvvetlerde de var. Amerika'da da var. Oradaki Müslümanlar aynı şekilde inancının gereği neyse onu yapabiliyor. İngiltere'ye geliyorsun bakıyorsun İmmigration'da başörtülü bayanlar, oralarda görev yapabiliyorlar. Yani oralarda bu oluyor da bizim halkının yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde niçin bunlar olmasın?"
İslamabad'da törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ardından Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve eşiyle bir araya geldi. Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in EİT Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katılan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de görüştü.
HEM MASADA HEM ARAZİDE OLACAĞIZ
"Genelkurmay Başkanımızla dün Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmemizde El Bab süreci, Amerika ve Rusya ile grüşmeleri değerlendirdik. El Bab operasyonu tamamlandı, ama süreç bitmedi. Çünkü bizim buradaki hedefimiz Cerablus, Dabık, El Bab ama ondan sonra da tabii koalisyon güçleriyle, Rusya'yla Amerika'yla mutabık kalmamız halinde gerek Menbiç gerekse Rakka'ya yönelik de atılacak adımlar var. Bunları birliktelik içinde yürütmek bizim önemli bir hedefimiz. Bütün bunları uzaktan seyretmek gibi bir durumun içerisinde olamayız. Çünkü daha önce bunları uzaktan çok seyrettik. Seyrettik ama bunların bize belli bedelleri oldu. 'Artık hem masada olacağız hem de arazide olacağız' dedik. Amerikalı dostlarımız eğitdonat fikrine bir yere kadar olumlu bakarken, uçuşa yasak bölge olayına sıcak bakmadı. Terörden arındırılmış güvenli bölge olayına 'gayet güzel' demiş olmalarına rağmen adım atmadılar. Biz burada yalnız kaldık."
ŞİMDİKİ SAFHA MENBİÇ
"Mücadelemizi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile beraber kararlılıkla yürüttük. Şimdiki safha, dediğim gibi daha önce belirlediğimiz Menbiç'tir ki Menbiç Araplara ait olan bir yerdir, PYD'nin veya YPG'nin değil. Bunun bir defa oradan tamamen boşalması lazım. Oraya da Menbiç'in yerel halkının gelmesi lazım. Ondan sonraki süreç nedir? Çünkü bizim buradaki mücadelemiz DEAŞ'ladır. Müttefiklerimiz, DEAŞ'la olan mücadelede samimiyseler biz de diyoruz ki 'Sizinle birlikte hareket ederiz. Yeter ki DEAŞ'ı Rakka'dan da temizleyelim.'"