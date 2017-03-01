Terbiyesizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bizi kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Bizleri rahatsız ettiği gibi TSK’yı haydi haydi rahatsız etmiştir

ERDOĞAN HÜRRİYET'İN 'KARARGÂH RAHATSIZ' HABERİNE SERT ÇIKTI: TERBİYESİZLİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile dün 12.00'de Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

Erdoğan: "Atılan başlık terbiyesizliktir"



ATILAN BAŞLIK ÇOK ÇİRKİN



(Hürriyet'in 'Karargâh rahatsız' haberi): İsmini verdiğiniz gazetede ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık, çok çok daha çirkindi ve "7 eleştiriye 7 yanıt" öbür tarafta "Karargâh rahatsız" gibi ifadeler, bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir. Çünkü bizim rahatsız olduğumuz bir konuda silahlı kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Çünkü biz aynı vücudun azaları gibiyiz. Silahlı Kuvvetler rahatsız oluyorsa biz rahatsız oluruz. Eğer biz rahatsız olmuşsak Silahlı Kuvvetler haydi haydi rahatsız olur. Zira bu işin başı neresidir? Devlettir, hükümettir. Silahlı Kuvvetler devletin bir uzvudur.

TSK: AÇIKLAMAMIZ ÇARPITILDI

SEVİYESİZLİK, TERBİYESİZLİK: Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Devleti birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunlar eski alışkanlıkları, ama geride kaldı. Herkes yerini, konumunu bilecek ve ona göre adım atacak. Şimdi siz kalkıp da "7 soruya 7 cevap" derken bir defa Silahlı Kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz, öbür tarafta kalkıp işi daha ileri götürüp "Cumhurbaşkanı'yla beraber, Genelkurmay Başkanı nereye giderse yanında gidiyor" gibi ifadelerle ayrıca bir terbiyesizlik daha yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı ile hatta hatta Başbakan'la herhangi bir uluslararası toplantıya gitmesi noktasından daha tabii, daha doğal ne olabilir? Bunlar dünyayı da bilmiyorlar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HÜRRİYET'İN SKANDAL MANŞETİNE SERT CEVAP