Gazeteci değil PKK tetikçisi

Almanya’da Türkiye karşıtı propagandanın sembolü haline getirilen Die Welt muhabiri Yücel, bir yılda 54 haber yaptı. Haberlerde yer alan PKK’lıların hepsinin sivil oluşu ise dikkatten kaçmadı.

Türkiye'ye her fırsatta 'yargı bağımsızdır' sözleriyle ders vermeye kalkan Almanya, Die Welt muhabir Deniz Yücel, PKK propagandası yapmaktan tutuklanınca, yargı bağımsızlığını unuttu. Kendiyle çelişen Almanya, Yücel'in gazeteci olduğunu ve serbest bırakılmasını isterken, Yücel'in yaptığı haberler ise tam aksini söylüyor. PKK sözcüsü gibi davranan Yücel imza attığı 54 haberde PKK ve FETÖ'ye sahip çıkarak Türkiye'ye hakaret etti.

CHP'LİLER İZLEDİ

İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "halkı kin ve nefrete yönelttiği" ve "PKK propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklanan Yücel'e Cizre ve Kandil'den yaptığı haberler soruldu. CHP'liler ile Alman diplomatlarının da izlediği duruşmada Yücel'in verdiği yanıtlar adeta örgüt propagandası gibiydi. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Yücel'in 1 Haziran 2016-28 Şubat 2017 arasında yaptığı 54 haberi raporlaştırdı. Rapora göre Yücel'in haberlerinin tümünde PKK propagandası yaptığı tespit edildi. (Star)

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