FETÖ’cülerin ikinci üssü Almanya

Feto’nun talimatıyla 15 Temmuz’u yöneten Adil Öksüz ve 4 imamın yurtdışı seyahatleri dikkat çekiyor. Buna göre Almanya FETÖ’cüler için ABD’den sonra ikinci üs durumunda

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) rolü ve yurtdışı bağlantılar somut delillerle gözler önünde serildi. Örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'le birlikte FETÖ'nün üst düzey 5 sivil imamının yurtdışı seyahatlerine ilişkin tablo savcılık iddianamesine delil olarak girdi. Bu tabloya göre FETÖ'cülerin ABD'den sonraki ikinci üsleri Almanya. FETÖ'nün "Yurtta Sulh Konseyi" adındaki cunta yapılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı çatı iddianamede, örgütün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un yurtdışı seyahatlerine ilişkin tablo delil olarak yer aldı.

Tabloda Gülen'in talimatı ile darbe girişimini yöneten 5 imamın, 15 Temmuz öncesi cunta yapılanmasındaki askerlerle toplantılar yaptığı kaydedildi. Öksüz'ün hain kalkışma öncesi yurtdışına, özellikle örgütün merkezinin bulunduğu ABD'ye gittiği tespit edildi. Savcılığın iddianamesinde Türkiye'den ABD'ye direkt uçuşlar dışında, yabancı havayolu firmaları kullanılarak, Avrupa ülkelerindeki aktarma merkezleri vasıtasıyla transit seyahatler yapılmasına dikkat çekildi.

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Tabloya göre Öksüz'ün yurtdışı seyahatleri ise şöyle:

15 Temmuz 2016'dan önce en son yurtdışı seyahatini 11 Temmuz'da Batmaz'la yaptı. Aynı uçakta ABD'ye gittiler.

13 Temmuz 2016'da Batmaz'la aynı uçakta Türkiye'ye döndü.

20 Haziran 2016'da Oruç'la aynı gün ABD'ye çıkış yaptı.

25 Haziran 2016'da Çiçek'le aynı gün farklı uçaklarla ABD'den Türkiye'ye geldi. Seyahat süresinde Çiçek'in de ABD'de olduğu, Batmaz'ın ABD'den, Oruç'un ise Almanya'dan Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

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17 Mart 2016'ta Öksüz, ABD'ye gitti. 21 Mart'ta ABD'den Türkiye'ye geldi. Seyahat süresinde diğer imamların seyahatleri incelendiğinde Batmaz, Çiçek ve Hamza Aras'ın da ABD'de oldukları anlaşıldı.

31 Aralık 2015'te Öksüz, Batmaz'dan bir gün önce İngiltere'ye gitti ve 4 Ocak'ta İngiltere'den döndü. Seyahat süresinde Batmaz'ın da İngiltere'ye, Çiçek'in ABD'ye, Oruç'un Almanya'ya seyahat ettiği tespit edildi.

16 Eylül 2015'te Öksüz, ABD'ye gitti ve 25 Eylül'de ABD'den döndü.

26 Mayıs 2015'te ABD'ye gitti, 28 Temmuz'da döndü. Bu sürede Batmaz ve Oruç ise Almanya'daydı.

BAŞDÖNDÜREN ALMANYA TRAFİĞİ

14 Şubat 2015'te Adil Öksüz, Almanya'ya gitti ve 15 Şubat'ta döndü. 3 gün sonra da Kemal Batmaz Almanya'ya gitti.

31 Aralık 2014'te Öksüz Almanya'ya gitti ve 13 Ocak 2015'te döndü. Bu sürede Batmaz ve Biniş de Almanya'daydı. Çiçek ise ABD'deydi.

16 Temmuz 2014'te Öksüz ABD'ye gitti. 07 Ağustos 2014'te döndü. Bu sürede Batmaz da ABD'ye seyahatler gerçekleştirdi. Savcılığın tespitlerine göre FETÖ imamlarının yurtdışı seyahatlerinde şu tablo gözler önüne seriliyor:

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2015 Ocak ayında Çiçek ABD'deyken Batmaz, Oruç ve Öksüz de Almanya'daydı.

2015 Şubat ayında Batmaz Almanya'dayken Öksüz de Almanya'daydı.

2015 Mayıs-Haziran aylarında Batmaz ve Oruç Almanya'dayken Öksüz ABD'deydi.

2016 Ocak ayında Çiçek ABD'de, Oruç Almanya'da, Batmaz ve Öksüz ise İngiltere'deydi.

2016 Mart ayında Oruç Almanya'da, Çiçek, Batmaz ve Öksüz ABD'deydi.

2016 Haziran ayında Oruç Almanya'da, Çiçek, Batmaz ve Öksüz ABD'deydi.

2016 Temmuz ayında Batmaz ve Öksüz ABD'deydi.