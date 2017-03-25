Başbakan Binali Yıldırım'dan Bitlis'e büyük müjde!

Başbakan Binali Yıldırım Bitlis'te referandum mitinginde yaptığı konuşmada, "Bitlis'in havalimanı problemini biliyorum. Geçmiş dönem milletvekillerimiz bunun hep peşinde oldu. Sizin de bir havalimanınız olacak. Araştırma ve ETÜT çalışmalarını başlattık. Ama bizim bir adetemiz var. Bu çalışmalar olacak, sonuçlarını görecek sonra gelip bu meydanda ilan edeceğiz"

Bitlis'te vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ elebaşının yıllardır Said-i Nursi'yi sömürdüğünü söyleyerek "Sağ olsaydı seni yanına yanıştırır mıydı, sen onun tırnağı bile olamazsın" dedi

"SAİD-İ NURSİ YAŞASAYDI SENİ YANINA SOKMAZDI"

Pensilvanya'daki hain FETÖ elebaşısı, Said-i Nursi'nin tırnağı bile olamaz. Said-i Nursi yaşasaydı, bunu yanına sokmazdı. Nitekim o hain ne dedi, "Said-i Nursi'nin yanına Kürt olduğu için gitmedim" diyer. Bu kadar alçak. Said-i Nursi'nin yanına gitmiyorsun ama yıllardır onu istismar ediyorsun.

Bitlis'te vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz akşamında FETÖ ile PKK beraber çalıştılar. O akşam PKK, Kandil'den diyor ki askerlere saldırmayın, onlar darbe yapacak. O hainler yakalandıktan sonra Kandil'den yeni mesaj geldi; Askerlere saldırı serbest. Omuz omuza çalışıyorlar. Kandil her gün açıklama yapıyor. EVET çıkarsa PKK biter" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"İŞTE TEK PARTİ CHP ZİHNİYETİ BUDUR"

Kardeşlerim Said-i Nursi'ye soruyorlar, neden Demokrat Parti'yi, Adnan Menderes'e destek veriyorsun diyorlar. O da, eğer Demokrat Parti düşerse, vesayet gelir, darbe gelir. Kuran, vatan, İslamiyet namına ben Demokrat Parti'yi muhafaza etmeye çalışıyorum. İşte tek Parti CHP zihniyeti budur. Bitlis bu şer odaklarına katılan CHP'nin yöneticilerine gereken cevabı verecek mi? Bitlis EVET diyecek ve yeni dönemin aydınlık kapılarını aralayacak. Bitlis tüm kalbiyle EVET diyor mu? Artık güçlü hükümetler dönemi geliyor. Hükümetleri kuran da hükümetlerin işine son veren de millet oluyor. Patron sizsiniz. Geçmişte neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Medya manşetleriyle hükümetler kuruldu, devrildi. Yargı darbesi yapılmaya kalktılar. Sizin seçtiğiniz hükümetler malesef darbeyle uzaklaştırıldı. İşte bu mevcut darbe anayasası iş görmüyor, sürekli arıza yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile bütün engelleri kaldırıyoruz. Meclisi seçeceksiniz, sizin seçtiklerinize artık kimse karışamayacak. Seçim olan yerde tek adam olur mu? Hükümetler seçim kaygısı olmadan 5 yıl çalışacak. Hizmet ve iş üretecek.

"MECLİSİN İTİBARINI ZAYIFLATAN SİZSİNİZ"

İşleri güçleri yalan dolan. Mecliste bu değişiklikler görüşülürken CHP ve HDP kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü. Şimdi çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan anayasa değişikliği meclisi zayıflatacak diyorlar. Meclisin itibarını zedeleyen, kimseyi konuşturmayan sizsiniz. Artık milletvekilleri sadece kanun yapacak. CHP tutturmuş, yeni sistemde Cumhurbaşkanuı meclisi feshedecek diyor. Yok böyle bir şey, tamamen yalan. Eğer meclisi seçime götürürse kendisi de seçime gidecek. Bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra daha hızlı yapmamız için bu değişikliğe ihtiyacımız var.

BİTLİS'İN 45 YIL SU SORUNU YAŞAMAYACAK

15 yıldır il il, ilçe ilçe büyütmek, kalkındırmak için yolardayız. Bugüne kadar yaptıklarımızın, bundan sonra da daha hızlı şekilde yapmak için bu değişikliğe ihtiyacımız var. Bitlis kazanacak Türkiye kazanacak. Bitlis'e tam 7 milyar destek ve yatırım yaptık. Bitlis herşeyin en iyisine layık. Okullar, spor tesisleri ve sosyal alanlar hepsi tek tek yapıldı, hizmete girdi. 2007 yılında Bitlis'de üniversiteyi kurduk. Hastaneler yaptık. Artık 2045'e kadar Bitlis'in içme suyu sorunu kalmadı. Merkeze sosyal konutlar yaptık. Şimdi Ahlat Hastanesi tamamlanıyor. Atatürk Mahallesinin konutlarını yeniliyoruz. Bitlis merkezine kapalı havuz yapıyoruz. Bitlis-Tatvan-Diyarbakır yolunu da bölünmüş yollar haline getiriyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ BİTLİS DOĞALGAZI KULLANACAK"

Merkeze bir atletizm salonu yapıyoruz. Bitlis'e doğalgaz geliyor. Üniversiteye kadar geldi, Temmuz ayında hat tamamlanacak ve önümüzdeki kış artık Bitlis temiz havasıyla doğalgazı kullanmaya başlayacak. Cazibe merkezleri programında Bitlis'i de unutmadık. Bugüne kadar yapılan müracaatlar içerisinde Bitlis'e 1,5 milyar liralık bir yatırım yapma sözü verildi. 5 binin üzerinde Bitlisliye iş, aş imkanı sağlanacak.

BİTLİS'E HAVALİMANI MÜJDESİ

Şimdi benden bir müjde daha bekliyorsunuz biliyorum. Bitlis, 16 Nisan'da rekora var mısınız? Biz bu memleketin sevdalısıyız, millete ulaşmak için dağları deleriz. Bizim sevdamız var, bu ülkeye sevdamız var. Gençlere sözümüz var, gelecek sizin. Bitlis'in havalimanı problemini biliyorum. Geçmiş dönem milletvekillerimiz bunun hep peşinde oldu. Sizin de bir havalimanınız olacak. Araştırma ve ETÜT çalışmalarını başlattık. Ama bizim bir adetemiz var. Bu çalışmalar olacak, sonuçlarını görecek sonra gelip bu meydanda ilan edeceğiz.