CHP’den FETÖ’ye skandal destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda Adana’da düzenlenen mitingde tutuklu FETÖ’cülerin isimlerini tek tek sayarak meydandaki halka alkışlatmıştı. Partililerin büyük tepkisini çeken bu skandaldan sonra, CHP’den FETÖ’ye skandal bir destek daha geldi. FETÖ’nün medaya yapılanmasıyla ilgili davada 25 FETÖ dün ilk kez hakim karşısına çıktı. FETÖ destekçisi CHP’li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Şafak Pavey ve Selina Doğan teröristleri savunmak için mahkemede hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında Ünal Tanık, Ufuk Şanlı, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu tutuklu 25 sanık ile avukatları katıldı. Tutuksuz 2 sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, Said Sefa ve Bülent Ceyhan firarda oldukları için katılmadılar.

FUAT AVNİ HESABININ SAHİBİ FİRARİ

FETÖ'nün medyadaki terör zanlılarına yönelik iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlandı. Örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı ve terörist faaliyetlere teşvik edici hesabı olan olan ''fuatavni'' adlı hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkemede ifade veren FETÖ medyası terör zanlıları, TSK ve devletin diğer organlarına sızan teröristlerle benzer ifadeler kullanarak suçlamaları ret etmeleri dikkat çekti. FETÖ sanıklarının avukatlarının reddi hâkim talebi de mahkeme tarafından ret edildi.



CHP'li Tanrıkulu, yanındaki diğer FETÖ destekçileriyle birlikte mahkeme salonunda böyle poz verdi.

CHP'Lİ VEKİLLER DE DURUŞMADA

Güneş'in haberine göre, askere, polise kurşun sıkan teröristlerin cenaze törenlerine katılmakla ünlü CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile LGBT'ler başta olmak üzere FETÖ'ye destek mitinglerine katılan Mahmut Tanal da mahkemeye izleyici olarak katıldı. Tanal ve Tanrıkulu'nu Selina Doğan ve Şafak Pavey de takip etti. 2'si kaçak 29 FETÖ'cünün yargılandığı davaya katılan CHP'li vekiller mahkeme heyetini baskı altına almaya çalıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNE 15 YIL

İddianamede, sanıklar kapatılan Meydan Gazetesi yazarı Atilla Taş, yine kapatılan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Hanım Büşra Erdal ve diğer sanıklar hakkında da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.