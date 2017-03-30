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: Şehit Astsubay ’in annesi hayatını kaybetti

İHA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 22:26 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 23:12
Son dakika: Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi hayatını kaybetti
Son dakika: Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi hayatını kaybetti

Niğde’de yaşayan şehit Astsubay ’in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay 'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fadimana Halisdemir, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Fadimana Halisdemir'in oğulları Doğan ve Soner Halisdemir ile yaylada bulunan eşi Hasan Hüseyin Halisdemir de acı haberin ardından hastaneye geldi. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da hastaneye geldi.

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