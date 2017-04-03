Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Rizemize sağlıkta atığımız adımlar belli, TOKİ kanalıyla 2174 konut yaptık. Çaykur tarafından üreticilerimize 6 katrilyon lira ödedik. Şimdi Ovit Tüneli ve bağlantı yolları çalışmamız son sürat devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

TÜRKİYE'NİN DENİZ DOLDURULARAK YAPILAN İKİNCİ HAVALİMANI RİZE'YE

Asıl müjdemizi söylüyorum. Rize ve Artvin'e hizmet verecek havalimanız ile süreç tamamlandı. Birazdan temelini atıyoruz ve inşaasına başlıyoruz. Ekranda izleyeceğiz. TBMM Başkanımız, Ulaştırma Bakanımız ve milletvekillerimiz oradalar. Yeşilköy ve Pazar arasında yapılacak havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olarak planlıyoruz. Ordu Giresun Havalimanından sonra deniz doldurularak yapılan 2. havalimanıdır. Bugüne kadar hep büyük projelerimizle konuştuk. biz hep hizmet etmenin peşinde koştuk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa daha iyisini milletimize kazandırmaya gayret ettik. Eğitimde 27 bin derslik, 560 bin yeni öğretmenle yolumuza devam ettik. Şimdi 181 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında üniversite var. Şimdi de devrim niteliğinde bir halkoylamasına giriyoruz. Birisi çıkmış diyor ki; Parlamentoyu çocuklarla mı dolduracağız. Gençlerimize bu şekilde yaklaşmak bir hakarettir. 7,5 milyon genç oy kullanacak. Bu gençlerin parlamentoya girmesi en doğal haklarıdır.

"YENİ BİR DESTAN YAZMAYA VAR MIYIZ?"

Karadeniz, özellikle de Rize, özgürlüğün kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Rize konu vatan olduğunda gözünü kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin memleketidir. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Vazifesini en iyi şekilde yerine getirmiş. Bugün de Rize'nin kahraman evlatları vatan müdafasında en ön saflarda. Ülkemiz bölünmesin diye Rizeli aslanlar her tarafta destan yazıyor. Yeni bir destan yazmaya var mıyız? 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla 12 Rizeli kardeşim şehadete yürüdü. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine halel getiremeyecekler. Artık tüm dünya biliyor bu millet sadece rükuda eğilir, secdede diz çöker.

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