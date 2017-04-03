Erdoğan'dan tehditler savuran CHP'li vekile sert tepki

Giriş Tarihi: 3.4.2017 14:56 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 15:43
Erdoğan'dan tehditler savuran CHP'li vekile sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de EVET diyenleri 'DENİZE DÖKMEKLE' tehdit eden CHP'li vekile sert biçimde cevap verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm:

Şimdi bakın ana muhalefetin milletvekili çıkmış, EVET diyenleri denize dökmekten bahsediyor. Bu ne terbiyesizlik, sen kimsin? Sana adım attırmazlar adım! Sen bu milleti ne zannediyorsun. Sen ne biçim bir genel başkansın? Sen bu milletvekiline kalkıpta ağzının payını nasıl vermezsin. Bu milletin 14 yıldır desteğini alan siyasi harekete sen bunu nasıl söylersin. 16 Nisan'da EVET çıkarsa denize dökecelermiş! Benim milletim 16 Nisan'da bunlara gereken cevabı verecek. 15 Temmuz'da meydanlardan kaçanlar denize dökecek mecali bulamazlar. Bir başkası güya tecrübeli siyasetçi peygamberlere hakaret ediyor. Ey Baykal yazıklar olsun sana!

"CHP'li vekil, denize dökeriz diyor haddini bil, bu ne terbiyesizlik!"

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Erdoğan'dan tehditler savuran CHP'li vekile sert tepki
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