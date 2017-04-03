Erdoğan'dan tehditler savuran CHP'li vekile sert tepki

Şimdi bakın ana muhalefetin milletvekili çıkmış, EVET diyenleri denize dökmekten bahsediyor. Bu ne terbiyesizlik, sen kimsin? Sana adım attırmazlar adım! Sen bu milleti ne zannediyorsun. Sen ne biçim bir genel başkansın? Sen bu milletvekiline kalkıpta ağzının payını nasıl vermezsin. Bu milletin 14 yıldır desteğini alan siyasi harekete sen bunu nasıl söylersin. 16 Nisan'da EVET çıkarsa denize dökecelermiş! Benim milletim 16 Nisan'da bunlara gereken cevabı verecek. 15 Temmuz'da meydanlardan kaçanlar denize dökecek mecali bulamazlar. Bir başkası güya tecrübeli siyasetçi peygamberlere hakaret ediyor. Ey Baykal yazıklar olsun sana!