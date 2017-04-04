Başbakan Binali Yıldırım
dün Ankara'nın İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) esnafla buluştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Yıldırım, özetle şunları kaydetti:
Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, bugünkü konuşmasında diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir.' Ne demek kardeşim? Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu şehitlerimize hakaret değil mi, onların yakınlarını incitmek değil mi, gazilerimize yapılan hadsizlik değil mi?
Ne demek kontrollü darbe? Yani 'Bu darbeyi birileri özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar, tanklar, tüfekler çıktı milletin üzerine ateş etti, bunu da birileri yaptı.' Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez. Bu millet bir destan yazmıştır.
SANA SORSALARDI...
Efendim siz kalkıp diyeceksiniz 9'da darbe mi olurmuş, eee sana sorsalardı saatini, madem beğenmedin. Şu kepazeliğe bak! Hiç yeri ve zamanı olmayan bir şeyi gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu kontrollü darbe girişimi ne demek? Türkiye uçurumun kenarından dönmüş, bu ana muhalefetin lideri, yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum.
Bazı dost bildiğimiz ülkeler de bunu söylüyor. Onlarla farkın ne şimdi senin? Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı bırak! Onlara karşı bir zaafın mı var? 15 Temmuz'u unuttu adam. Bu millete bunu kimsenin yapmaya hakkı yok.
SENİN NE HADDİNE?
(CHP'li Hüsnü Bozkurt'un açıklamaları) Bir densiz milletvekili çıkmış 'evet verenleri denize dökeceğiz' diyor. Alçak, sen kimsin, Türk milletine hakaret ediyorsun? Haddini bil, bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp, milleti tehdit etmek senin ne haddine. Akıllı olun, sakin olun. Bundan sonra millete ortak yok. Millet patron, kimi seçerse o iş görecek, getirilen değişikliğin özeti, garanti hükümet.
ÇÖZÜM, AY YILDIZLI BAYRAK
Bana diyorlar ki, 'çözüm.' Çözüm mözüm yok kardeşim. Çözüm, ay yıldızlı bayrak. Bu bayrağın altında 80 milyon yaşayacak, o kadar basit. O alçak örgütleri milletle aramızdan atacağız.
'ÇILGINLIK YAPAN CANIYLA ÖDER'
Başbakan
Yıldırım, zaman zaman ortaya atılan "yeni darbe olacak" söylentilerinin FETÖ'cülere moral ve motivasyon vermek için söylendiğini kaydetti. TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Açıkça bir şey söylüyorum, milletimiz rahat olsun. Herhangi bir sıkıntı yok, millet rahat etsin. Ama tabii ki, inşallah olmaz, bir çılgınlık yapmaya kalkarlarsa bu sefer bedelini daha ağır öderler. Biri bir çılgınlık yaparsa, onu da canıyla öder" dedi. CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a da eleştirilerini tekrarlayan Yıldırım, "CHP'li densiz milletvekili, 'evet' çıkarsa bu gerzek, aklı sıra kuş beyniyle koca bir milleti denize dökecekmiş. Sen kimsin be?" diye konuştu.
O SÖZLER ÇOK ADİCE BİR SUÇLAMA
ilişkin sözlerine tepkisini de sürdüren Yıldırım, "Bunu bir bilgiye dayanarak söylüyorsa bunu lütfen açıklasın. Bu çok önemli bir iddiadır. Bu sadece hükümeti tenkit etmek, karalamak, kafa karıştırmakla izah edilemez. Çok adice bir suçlamadır. Bunu şiddetle reddediyoruz" diye konuştu. Cezaevindeki FETÖ'cülerle dayanışma içinde olacağını söyleyenin Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "FETÖ'cülere toz kondurmuyor. Anlamak mümkün değil. Yenikapı'ya geldi, darbeyi açıkça lanetledi. Sonra ne olduysa, bir haller oldu" dedi.