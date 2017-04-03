Şer ittifakı titreyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri’de halka seslendi: PKK, FETÖ kol kola girmiş. Bunlara şimdi Avrupa ülkeleri de katıldı. Tam bir şer ittifakı... Milletin rüzgârı, onların Kandil’ini söndürecek

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte katıldığı toplu açılış programı sonrası Kayseri'ye geçerek halka buluştu. AK Parti'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Yıldırım, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin güç kazanacağını söyledi. "Tek adam olacak ama patron siz olacaksınız (...) Bu sistemde hem zaman kaybı, hem de vesayet yok" diyen Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Tek adam olacak ama patron millet olacak. Hükümetler manşetlerle gidiyordu. 28 Şubat'ı hatırlayın. Rahmetli Erbakan'ı hatırlayın. Bu utancı tarihe gömmeye hazır mısınız? Bu referandum gençlerin referandumu.

Biz Türkiye'nin genç beyinlerinin enerjisinin siyasette yansımasını istiyoruz. Onlar gençler bu işten anlamaz diyor. Biz aksini söylüyoruz. Ama onlar gençleri kendi istismar siyasetine bir dolgu malzemesi olarak görüyorlar.

Kılıçdaroğlu diyor ki, "Gençler bu işten anlamaz." Ey Kılıçdaroğlu bu gençler var ya bu gençler, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere kafa tuttular. Bu CHP ne yaptığını bilmiyor.







PKK, FETÖ, PKK kol kola girmiş, 'hayır' çıkması için gayret sarf ediyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi Avrupa'daki bazı ülkeler de katıldı. Tam bir şer ittifakı ile karşı karşıyayız. Kandil'dekiler, terörist başları gece gündüz açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki, "Aman ha 'evet' çıkarsa biz biteriz. Onun için 'hayır' kampanyasına devam." O Kandil'i söndüreceğiz, onların kandilini söndüreceğiz.

Avrupa'daki teröristler istedikleri gibi 'hayır' propagandası yapıyorlar. Alenen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı ölümle tehdit ediyorlar. Bu tehditleri bütün Avrupa'nın gözü önünde yapıyorlar. Ama biz 'evet'i anlatmak istediğimiz zaman Avrupa duvar örüyor. 'Evet'ten korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Avrupa'nın, Pensilvanya'nın, Kandil'in uykusunu kaçıracak mısınız?

Kılıçdaroğlu demiş ki 'Biz Binali Yıldırım'ın makamını korumak için 'Hayır' diyeceğiz. Şuna bak şuna bak. Biz senin gibi makam, koltuk sevdalısı değiliz. Başbakan Yıldırım, Kayserililere hızlı trenle ilgili müjde de verdi. İhalenin bu yıl yapılacağını belirten Yıldırım, "İstediğiniz yere, ver elini hızlı trenle daha kısa sürede gideceksiniz" dedi.







18 YAŞ TEKLİFİNİ CHP GETİRDİ

"(CHP) 2011 seçimi öncesinde, seçim beyannamesinin 14'üncü sayfasında 'seçilme yaşını 21'e indireceğiz' diyor. Dahası var. 3 Şubat 2013'te Mahmut Tanal'ın verdiği kanun teklifinde 'Seçilme yaşını 18'e indirelim" deniliyor. Kılıçdaroğlu bunu mühürlüyor, Meclis'e gönderiyor. Şimdi de karşı çıkıyorlar. Bunların ipiyle kuyuya inilir mi? İnilmez. Bunlar değişikliğe değil, bizim bu ülkeye hizmet etmemize tahammül edemiyor."



Eda IŞIK - Selçuk ADIGÜZEL