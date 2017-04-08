FETÖ’nün kumpasçı hâkim ve savcılarına ilk iddianame

Ergenekon, Balyoz, Şike, 17-25 Aralık, Odatv, Selam Tevhid gibi soruşturma ve davalarda görev yapan 25 hakim ve savcı hakkında, FETÖ üyeliğinden iddianame hazırlandı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istenen şüpheliler arasında Zekeriya Öz'den sonraki Ergenekon savcısı Cihan Kansız, Ergenekon hakimi Sedat Sami Haşıloğlu, Şike hakimi Mehmet Ekinci, 17 Aralık sonrası tutuklanan tüm FETÖ'cü polisleri yasadışı bir şekilde tahliye etmeye kalkışan Metin Özçelik ve Mustafa Başer de bulunuyor. Şüpheli hakim savcılardan 16'sının ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. İddianamenin, Selam soruşturmasında yasadışı dinlemelere imza attıkları gerekçesiyle Yargıtay'da yargılanan 54 hakim savcının dosyasıyla birleşmesi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli 25 hakim-savcının daha önce özel yetkili savcılık ve mahkemelerde görev yaptığı ve yakın tarihteki önemli davalara baktıkları belirtildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olarak daha önce meslekten çıkarıldıkları anımsatıldı. Şüphelilerden tutuklu 5'inin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen Selam kumpası davasında yargılanan sanıklar olduğu belirtildi. İddianamede, 5 Ocak'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli olarak ifadesi alınan Turhan Turunç'un ifadesine de yer verildi. Turunç, Bakırköy Adliyesi stajına başlayınca, daha sonra Yargıtay üyesi olan stajyer Resul Çakır'ın kendisini ziyarete geldiğini ve stajyerlerin kaldığı Aksaray Horhor'daki eve davet ettiğini anlattı. Turunç, bu evde namaz kılıp, sohbet ettiklerini, burada tanıştığı Ali Akın'ın sonradan İstanbul'daki stajyer hakim-savcıların imamı olduğunu söyledi. Turunç, bu eve Ergenekon savcıları Fikret Seçen ve Cihan Kansız'ın da gelip gittikleri bilgisini verdi.



FİŞLEME MERKEZİ KURDULAR

İddianamede, FETÖ'nün yargı içinde "cemaat cuntası" şeklinde paralel bir güç oluşturduğu, örgüt üyesi hakim ve savcı adaylarının Türkiye Adalet Akademisi ve staj döneminde FETÖ tarafından gizlilik içinde koordine edildiği anlatıldı. Akademi yurdunda kalmaları tavsiye edilen bazı adaylara örgüt lehine ya da aleyhine konuşanların fişlemesi için talimat verildiği vurgulandı. İddianamede, örgüt mensubu hakim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka kadınlarla evlenmeme yönünde verilen telkinler aktarıldı. İddianamede Adalet Akademisi'nin hakim-savcı adayları yönünden fişleme merkezine dönüştürüldüğü, kendilerinden olmayan adayların mesleğe kabullerini engellemek amacıyla usulsüz soruşturmalar yapıldığı belirtildi.



TALİMATI BYLOCK'TAN ALMIŞLAR

İddianamede, 2014'teki HSYK seçimlerinde bağımsız görünen FETÖ adaylarının örgüt üyelerine ByLock üzerinden iletildiği bilgisine de yer verildi. ByLock kullanan hakim ve savcılar arasında 17 Aralık sonrası İstanbul'da tutuklanan tüm FETÖ'cü polisleri bir operasyonla tahliye etmeye kalkışan hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in de olduğu ortaya çıktı. Şike ve Odatv davalarına bakan eski özel yetkili hakim Mehmet Ekinci, Hrant Dink davasında duruşma savcısı olan Hikmet Usta ve Ergenekon savcılarından Cihan Kansız da ByLock kullananlar arasında gösterildi. FETÖ'nün 2012'de İzmir'deki kumpas davasını (Askeri casusluk) CIA'nın Virginia merkezine yakın bir lokasyondan yönettiği de iddianameye yansıdı.



12'Sİ TUTUKLU, 13'Ü FİRARİ

7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istenen 25 FETÖ'cü hakim savcı şöyle:

Tutuklular: Mehmet Ekinci, Metin Özçelik, Mustafa Başer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Muzaffer İren, Ayhan Bedirhan, İsmail Işık, Osman Kaya, Ümit Zafer Çolak, Kazım Kahyaoğlu, Abdullah Öztürk.

Firariler: Sedat Sami Haşıloğlu, Cihan Kansız, Hikmet Usta, Davut Bedir, Gökmen Demircan, Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, Hadi Çağdır, Mehmet Ali Uysal, Mustafa Boz, Nurullah Çınar, İsmail Tandoğan, Yakup Hakan Günay.