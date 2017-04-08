Tahliye kararı hukuk dışı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan HSYK tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. HSYK 2. Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi belli oldu. Kararda, mahkemenin, 28 Şubat 2017 tarihli ara kararına dikkat çekildi. Mahkemenin bu tarihte "isnat edilen suçların niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalması" gibi gerekçelerle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdiği vurgulandı. 27 Mart'ta başlayan ve devam eden 2 günde, sanıkların savunmasının alındığı ve 4 tanığın dinlendiği belirtilen gerekçede, bunun dışında dosyadaki delillerde değişen bir durum olmaması ve delillerin dahi toplanmamasına rağmen, cumhuriyet savcısının mütalaasına uygun 13, mütalaaya aykırı olarak 8 tutuklu sanık olmak üzere 21 kişinin tahliyesine karar verildiği kaydedildi.



15 TEMMUZ VURGUSU YAPILDI

Delillerin henüz toplanmamış olması ve dosyanın tekemmül etmemiş olması nedeniyle hakimin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığı ifade edilen gerekçede şu ifadelere yer verildi: Verilen tahliye kararı makul, mantıklı ve geçerli nedenlere dayanmıyor. Tutarsız ve hukukilikten uzak. Haklarında eş değer deliller bulunan sanıklar arasında farklı işlemi gerektiren sebebi ikna edici, adil ve tutarlı bir şekilde izahtan uzak. Sanıklara isnat edilen suçlar Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi esnasında verilen şehit ve yaralı sayısı, kalkışmanın meydana getirdiği toplumsal travmanın izleri halen devam ederken, deliller toplanmadan verilen bu tahliye kararı toplumda infial uyandırdı. Kamu vicdanı yaralandı. HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Bir ay önce, 'Tahliye taleplerinin reddine' diyorsun, bir ay sonra ByLock kullanıp kullanmadığı cevabı bile gelmeden, değişen delil durumu olmadan 'tahliye' diyorsun. Bu çok şüpheli hal araştırılmalı" diye konuştu.