FETÖ’nün özel yetkili hakim ve savcılarına dava!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim ve savcı yapılanmasına yönelik ilk soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 25 dönemin Özel yetkili hakim ve savcısı hakkında iddianame düzenlendi. Şike, Oda TV, Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy gibi proje soruşturma ve davalara bakan, hakimler Mehmet Ekici, Davut Bedir, Hadi Çağdır, Sedat Sami Haşıloğlu ve savcılar Cihan Kansız, Ümit Zafer Çolak, Ayhan Bedirhan gibi isimler iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüpheli isimler arasında kamikaze hakim olarak bilinen FETÖ soruşturmalarında tutuklu şüphelilere hukuksuz tahliye kararı veren İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Başer'de yer alıyor. 12 şüpheli tutuklu olarak yargılanacak ancak Sedat Sami Haşıloğlu ve Cihan Kansız'ın da aralarında yer aldığı 13 şüpheli firari durumda bulunuyor. İddianamede özel yetkili mahkemelerin, FETÖ'nün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha nasıl dönüştüğü tek tek anlatılıyor.

FETÖ'NÜN ÇİLLER AŞKI

Hazırlanan iddianamenin, FETÖ'nün hakim ve savcılarına yönelik daha önce başlatılan ve halen süren Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen dosyayla birleştirilmesi talep edildi. 16 şüpheli hakim ve savcının ByLock kullandığı ortaya çıkarıldı. Türkiye'yi hakim ve savcı yapılanması bakımından 5'e böldüğü bu bölgelerin İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum ve Gaziantep bölgeleri olarak adlandırıldığı tespiti yer aldı. İddianamede hakim ve savcıların itiraflarından örnekler de verildi, hakim ve savcı bir gizli tanık ifadesinde örgüt üyesi kadın hakim ve savcıların giyim kuşamlarını Tansu Çiller'in giyim kuşamına yakın olması gerektiği yönünde talimat aldıklarını söyledi.

YARSAV'A SIZDILAR

İddianamede örgütün yargıya ne derece önem verdiği ve nasıl yapılandığı gözler önüne serildi. 2010 yılı sonrası Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu vasıtasıyla yüksek yargı organlarına seçtiği üyelerle hâkim olan örgütün, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi gibi kurumları da dolaylı olarak ele geçirdiği vurgulanan iddianamede, 2014 HSYK seçimlerinin dönüm noktası olduğu vurgulandı. 2010 ve sonrasında yüksek mahkemelere üye olarak seçilen örgüt mensupları sayesinde Danıştay ve Yargıtay' da ciddi bir hâkimiyet elde eden örgütün, sözde lideri Fethullah Gülen'in talimatıyla YARSAV derneğine de sızılarak bu derneğin seçimlerin kazanılması için kullanıldığı kaydedildi.

5'ER KİŞİLİK HAKİM VE SAVCI EVLERİ

Hakim ve savcı adaylarının beşer kişilik kapalı gruplar halinde ve örgüt tarafından finanse edilen evlerde kalmalarının sağlandığı, iki evin irtibat halinde olmasının istendiği belirtilen iddianamede, bu evlere "murakıp" adı verilen örgüt mensubu kişilerin gönderilerek evde kalan öğrencilerden bilgi alınmasının ve tavsiyelerde bulunulmasının sağlandığı ifade edildi.

RAMAZAN'DA SU ŞİŞESİYLE GEZİN

İddianamede murakıpların hâkim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, Cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları kaydedildi.

TAŞRA VE DEVRE YAPILANMASI

Örgüt mensubu hâkim ve savcıların T1, T2, T3, T4, T5 ve A1 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu belirtilen iddianamede, T1, T2, T3, T4, T5 olarak adlandırılan gruplardaki T ibaresinin "talebe"yi ifade ettiği, numaraların ise hâkim savcıların dönemlerine ve sicil numaralarına göre oluşturulmuş gruplanmayı ifade ettiği vurgulandı.

KANSIZ, SERVİS ETTİ

İddianamede Savcı Cihan Kansız'ın Zekeriya Öz'e bir soruşturmada ifade veren gizli tanık İ.Ç'nin ifadesini Gazeteci Adem Yavuz Arslan'a servis ettiği ve bu ifadenin de Adem Yavuz Arslan'ın Dİnk cinayetindeki FETÖ parmağını örtmeye çalıştığı 'Bir Ermeni Var' isimli kitapta yer aldığı ifade edildi.

BİLAL BAYRAKTAR'LA SIKI ARKADAŞTI

Hakim Mehmet Hamzaçebi ve Mehmet Erdoğan, soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerinde Hakim Gökmen Demircan'ın örgüt üyesi olduğu suçlamasında bulundu. Mehmet Erdoğan, hakim Gökmen Demircan'ın 2014 HSYK seçimleri öncesi 7 Şubat MİT krizinin gölge savcılarından Bilal Bayraktar'la bağımsız adaylar için çalışma yaptığını ifade etti.

"BİZDEN KAÇMAKLA KURTULACAK MISIN?"

Hakim Mehmet Erdoğan verdiği ifadede, " Beşiktaş' dan Çağlayan Adliyesi' ne taşındıktan sonra Beşiktaş' da birlikte görev yaptığım hâkim ve savcılardan uzak durmaya çalıştığım günlerde yanıma gelen Hakim Davut Bedir bana, 'Bizden kaçmakla kurtulacağını mı sanıyorsun' dedi" ifadelerini kullandı.

"FİKRET SEÇEN KIZIYOR, İMZALA GEÇ"

Bolu'daki bir soruşturmada ifade veren Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Atıcı'nın ifadesi de iddianamede yer aldı. Atıcı, özel yetkili savcı olarak atandıktan sonra gözaltı ve tüm taleplerin TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazır olarak bir flashta getirildiğini söyledi. Atıcı, "Bu talepleri okumak istediğimde Cumhuriyet Savcısı Ümit Zafer Çolak bana, 'Başsavcı vekili Fikret Seçen kızıyor. Onun talimatı var. Okumadan imzala geç' dedi" ifadelerini kullandı.