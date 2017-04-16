ABD’de 17 ünlü isme FETÖ soruşturması

Mehmet Sarı ve Rıza Saka'nın da aralarında yer aldığı bir grup avukatın, FETÖ
'yle iltisaklı olduğu veya örgüte yardım ettiği öne sürülen ABD'de yaşayan tanınmış 17 kişi hakkında suç duyurusu dilekçesi sunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
İŞTE O İSİMLER...
Başsavcılığın soruşturma açtığı isimler şunlar: Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Savcı Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formu'ndan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve CIA Direktörü John Brenan. Bu isimler hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından işlem başlatıldığı kaydedildi. Savcılığın, söz konusu şahısların Türkiye giriş-çıkış kayıtları, FETÖ şüphelisi şahıslarla varsa irtibatları, söz konusu irtibat neticesinde kalkıştıkları veya icra ettikleri bir eylemin var olup olmadığına ilişkin araştırma yapılması için ilgili kurumlara talimat verdiği ortaya çıktı. Savcılık, aynı zamanda şüphelilerin FETÖ lehine yaptıkları açıklama, konuşma ve sosyal medya paylaşımlarını da soruşturma dosyasına ekledi.
KARAKÖY TOPLANTISI DA DOSYADA
Savcılıkça, adı geçen bir kısım şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da yapılan toplantıya katıldıkları, yine 17 Temmuz'da Karaköy'de yemekli bir toplantıya iştirak ettikleri ve bu toplantıların da araştırıldığı vurgulandı. Savcılığın araştırma ve tahkikat sonucunda, gerekirse yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında Kırmızı Bülten ile aranması için gerekli işlemlere başvuracağı da öğrenildi.
FİRARİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE LİSTEDE
Demokrat Parti New York Senatörü Charles Ellis "Chuck" Schummer, FETÖ'den milyonlarca dolar bağış alması ve örgütün ABD siyaseti içinde savunuculuğunu yapmasıyla tanınıyor. New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara da Rıza Sarraf davası ile dikkati çeken ve örgütle yakın ilişkiler içinde olan bir isim. ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarlığı ile Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra CIA Direktör Yardımcılığı'na atanan David Cohen ise Halkbank'a yönelik başlatılan mali operasyon ve FETÖ bağlantılarıyla ön plana çıkıyor.
TERÖRİST İLE AKRABA
Dilekçede dikkati çeken bir diğer önemli isim ise Türkiye'den ABD'ye kaçan eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla. Yayla, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden Şafak Yayla ve DHKP-C bölge sorumlusu Bulut Yayla ile de akraba...
SAVCILIK İZ PEŞİNDE
Savcılık, şüphelilerin FETÖ lehine yaptıkları açıklama, konuşma ve sosyal medya paylaşımlarını da soruşturma dosyasına ekledi. Şahısların Türkiye'ye girişçıkışları da yine mercek altına alındı.